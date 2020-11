Lágrimas y un silencio profundo: así se confirmó la muerte de Maradona en plena transmisión en vivo

La muerte de Diego Armando Maradona ha conmocionado al mundo del fútbol. Periodistas deportivos que estaban llevando a cabo su habitual programa no podían creer sobre la terrible noticia que les confirmaban desde Buenos Aires, Argentina.

Pelé lamenta con mucho dolor el fallecimiento de Maradona

Eso fue lo que sucedió en ESPN F90, conducido por Sebastián Vignolo, cuando les anunciaron en plena transmisión que el campeón del mundo se encontraba en malas condiciones para luego informar lo peor.

El 'Pollo' estaba compartiendo la transmisión con Oscar Ruggeri y otros compañeros cuando soltaron la bomba: Maradona perdió la vida a causa de un paro respiratorio.

Inmediatamente todos tomaron sus celulares para poder confirmar la noticia mientras Vignolo se quedaba sin palabras. ''Se descompensó Diego Maradona'', fue la primera alerta que lanzaron en el show.

''Honestamente muchachos no sé si están en condiciones… tengo una información muy grave'', advertía el conductor argentino, que todavía no podía confirmar la muerte de Diego porque debía ser cuidado en caso de que fuera falso.

La visita inolvidable de Maradona en Honduras

Por su parte, el periodista que estaba enlazado vía telefónica divulgó la triste noticia. ''Me cuentan que Diego tuvo un paro cardiaco, están trabajando los médicos junto a él, bueno esa sería la situación, estoy tratando de checar, me gustaría tener otra fuente, pero esto es de gente que es cercana a Diego''.

Posteriormente informó: ''Me dicen que Diego no resistió, me dicen que Diego no resistió'', dejando un silencio profundo en el set. Los colaboradores no pudieron contener las lágrimas.

''Esto es muy fuerte, es un impacto terrible, la información es potente, conmueve. Hay títulos que son realmente estremecedores, estamos en estado de shock, hay cosas que en vivo no se pueden pelotear", replicó Vignolo tras conocer el desceso del 'Pelusa'.

La reacción en las redes por la muerte de Maradona

''Perdón, Sebas, pero a mí me confirman que Diego falleció'', reiteró el reportero que se enlazó en vivo.

En medio de silencios, suspiros y el rostro descompuesto, los participantes del programa no pudieron ocultar la conmoción por la pérdida. ''Hay un silencio, porque estamos impactados. Quiero ser cuidadoso, es una de las noticias que uno no quiere dar ni creer'', expresó el Pollo. ''Es un momento de mierda'', cerró el conductor.