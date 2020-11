El conmovedor mensaje de despedida de Dalma, hija de Diego Maradona: "Estoy destruida"

La muerte de Diego Maradona ha sido un duro golpe para su familia y amigos. Hasta el momento solo Diego Jr. se había pronunciado en las redes sociales, pero ahora ha sido Dalma la protagonista.

La hija de Maradona estuvo ayer en su velorio y entierro en Argentina, donde se le miró totalmente destrozada.

Ver: Los enemigos públicos que tenía Maradona y su grandes amigos

Dalma Maradona finalmente rompió el silencio y dedicó un conmovedor mensaje con sus miles de seguidores.

"Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no... Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo. ¡Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos. Como me pediste siempre, voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN. Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida. Estoy destruida, pero voy a salir adelante. Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando Y COMO ES EL para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos... Bueno... Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos. Te amo papá. Te voy a amar y defender toda mi vida. Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre. Igual ya te ama. Porque tenías eso... No hacía falta mucho para amarte...", escribió Dalma Maradona.



Dalma ha dedicado un mensaje muy especial para su padre Diego Maradona, quien murió de un paro cardiorespiratorio.

Y agrega: "Junto mis pedazos y no me imagino cómo va a ser mi vida sin vos... NO PUEDO... Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante. La vida es un ratito asi que nos vemos pronto. Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto. ¡Te amo para siempre!".

DESCANSA EN PAZ

Los restos de la leyenda Diego Armando Maradona fueron sepultados este jueves en una ceremonia íntima en un cementerio en la periferia de Buenos Aires, tras una jornada de despedida caótica cargada de incidentes en la ciudad y mensajes de congoja de todas partes del mundo.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con tropas antimotines flanqueando las puertas del cementerio Jardín Bella Vista, al noroeste de la capital, un grupo muy reducido de amigos íntimos y familiares, entre ellos su exmujer Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina, dieron su último adiós al ídolo indiscutido y venerado en todo el mundo del fútbol.

Maradona estaba convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza desde el 3 de noviembre. Su salud era muy delicada y atravesaba un nuevo síndrome de abstinencia.

Se lo había visto mal el día de su cumpleaños el 30 de octubre, cuando reapareció de su confinamiento por la pandemia en la cancha de Gimnasia y Esgrima, equipo que dirigía.

Su vida personal estuvo plagada de escándalos. Tenía cinco hijos, dos de ellas, Dalma y Gianinna, con Villafañe. Había malestar de la familia con el entorno que tenía en los últimos tiempos.

Sus otros hijos, que tuvo con otras tres mujeres, son Jana, Diego Junior y Diego Fernando.