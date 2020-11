Koeman confiesa por qué decidió rebajarse el sueldo en el Barcelona y habla de Maradona

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, habló en rueda de prensa sobre el partido que disputarán este domingo frente al Osasuna por la jornada 11 del fútbol español. El neerlandés se refirió a la vuelta de Messi, a la muerte de Maradona y señala que también decidió rebajarse el sueldo por amor al club.

Osasuna

"Porque es un partido en casa y por nuestra trayectoria en laLiga necesitamos los tres puntos. Hemos hablado sobre ello. Sabemos que hicieron un buen parido la pasada temporada, pero esta es otra campaña. El encuentro será complicado porque ellos defenderán bien. Y dependerá de qué ritmo le demos nosotros al choque para que creemos oportunidades y marquemos".

Dest, con molestias

La decisión sobre él se tomará mañana por la mañana, veremos si está en condiciones de jugar. Ha mejorado bastante y ha entrenado con normalidad, pero hay que esperar. No es algo serio, pero estaba muy cansado tras el encuentro en Kiev y tenía problemas en la pierna. No tomaremos riesgos con él porque, además, hay muchos lesionados en su puesto. Si está bien, jugará y si no, pues no".

Defensa

"Hablaremos con el jugador que le pueda sustituir si no está Dest. Ya veremos quién le suple".

Mercado y rebaja salarial

"Hay que ver la situación económica del club. Hay que ayudarlo. Por amor a esta entidad. Estoy dispuesto a ayudar. Es bueno también que los jugadores hayan llegado a un acuerdo. Hay que pensar en qué es lo mejor para el Barça".

Once

"El equipo del otro día dio una buena imagen, le imprimió un buen ritmo al partido. Hay que seguir así. El Covid influirá en las lesiones y por eso necesitamos jugadores. En algunas posiciones estamos necesitados. Hemos tenido mala suerte con Ansu Fati, Gerard Piqué... ojalá que no tengamos más lesiones de este tipo".

Messi

"Creo que ha tenido un buen descanso, como De Jong. Habían jugado todo con el Barcelona y también con la selección. No podían seguir así y por eso les dejamos en casa. Espero que tengan frescura y energía contra Osasuna".

Maradona

"Maradona nos afecta, sobre todo a los argentinos. Ni nosotros podemos imaginar lo grande que ha sido para ellos. Pero afecta en el sentido de que te motiva a demostrar lo mejor en el campo. Jugué un vez contra él. Me lo quedé mirando en el calentamiento, fue el mejor del mundo. Disfrutamos de su calidad. Tuve la suerte de jugar contra él y ver su potencial".

100 días

"No me pongo notas a mí mismo. He venido para ser entrenador de este gran club. Es un momento delicado. Debemos trabajar bien y cambiar cosas cuando hay que hacerlo. He tenido cien días más tranquilos como entrenador en otros club, es cierto, pero estoy contento. El covid también nos ha limitado. Tenemos siete partidos antes de final de año y el momento de reaccionar en el campeonato es hoy. Hay que acortar distancias con los equipos de arriba. Si nosotros estamos en un partido en el que hay intensidad y ritmo de balón, somos muy buenos. A veces bajamos el nivel y nos distraemos sin balón. Necesitamos jugar con más intensidad".

Rendimiento

"No es fácil saber qué motiva las diferencias en la Champions y la LaLiga. Puede ser que aquí los rivales jueguen a la defensiva y en Europa juegan más abiertos. Pero al final de temporada ya podremos decir qué ha pasado. El equipo, de todas formas, no se ha merecido perder tantos puntos. Y en la Champions tenemos más confianza".

Cuatro delanteros

"El equipo necesita crear oportunidades. El Barça siempre ha tenido laterales que han subido mucho. Hay gente de calidad. Pero durante el partido, a veces, se va cambiando el planteamiento y se puede atacar más. Pero la mentalidad siempre ha sido muy ofensiva".

Mingueza

"Primero debo hablar con los futbolistas sobre quién jugará. Pero tiene oportunidades porque estamos muy limitados en defensa. También depende de Dest".

Goles de estrategia

"Siempre prestamos atención al balón parado, en defensa y en ataque. El Barça siempre ha tenido jugadores que no eran muy altos, y así es complicado marcar con estas acciones. El contrario suele ir mejor por arriba, por eso intentamos jugar en corto en los córners, para sorprender al contrario".