Ruggeri comparte desgarradora revelación: ''Si vos entrabas y veías dónde falleció Diego Maradona, te morís''

Oscar Ruggeri, exdefensor argentino que junto con Diego Maradona alazaron la Copa del Mundo en 1986, habló de los momentos que compartió con el Pelusa y sobre algunos episodios fuertes.

El 'Cabezón' no esquivó ninguna de las preguntas en el programa de ESPN donde es panelista y contó las charlas que mantuvo con el 'Diez', cuando éste le confesó que era adicto a la cocaína.

''La de Maradona no era la vida de un ser humano normal. Yo me peleé mucho con él, pero no por fútbol, sino por el tema de las drogas. Yo me encerraba con él en la habitación, hablábamos y yo me enojaba'', comienza relatando Ruggeri.

''Yo le decía: '¿Vos no te das cuenta que tenés el mundo a tus pies? Podés ser feliz, tenés hijas maravillosas, tenés a Claudia que te sigue para todos lados, abrís la puerta y está tu familia. Vos estás loco'. Y él me contestaba: 'Hay cosas que vos no entendés, no entendés la carga que yo tengo encima'. Yo me enojaba y le decía que nunca lo voy iba a entender a él'', recuerda el exzaguero.

''Nosotros cuando salimos a jugar un partido también tenemos una carga porque está el país mirándonos. Vos lo haces de distinta manera, vos los gambeteas a todos, jugás al fútbol, te divertís. Lo tenés que hacer ahora afuera'', le repetía Oscar a Diego.

Estas diferencias marcaron el vinculo entre ambos y fue por eso que según el 'Cabezón', Maradona lo ''esquivaba'' cuando ya estaban retirados.

''La verdad es que no sabemos qué nos va a poner Dios en el camino, pero yo traté de hacer las cosas bien como para estar bien después de ser jugador de fútbol. Me preocupa mi cuerpo, me cuido mucho. Sé que frito no puedo comer, si la milanesa no es al horno no la como. Eso me quedo de la educación que nos dieron sobre las cosas que te hacían mal y las cosas que te hacían bien. Trato de seguir una vida normal. Sin el fútbol cuesta demasiado, pero la trato de llevar de la mejor manera. Solo tomo un vino tinto a la noche cuando ceno'', revela Oscar sobre sus costumbre ahora que está fuera de las canchas.

Sin embargo, con Maradona todo eso era distinto. ''Él eso no pudo hacerlo. Para mí, con todo eso tapaba lo grande que era, la inmensa carga que tenía arriba''.

Por otro lado, Ruggeri se refirió a la forma en que partió Diego, sin muchos de sus amigos. ''Él tomó el camino de aislarse de la gente que iba a estar ahí. De aislarse de una manera terrible, por eso pregunté el otro día que alguien me diga por qué estos animales, estos tipos únicos, se mueren solos''.

''Ayer, hablando con Claudia, me decía: 'Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís'. No se si está bien que lo diga, pero yo lo puedo a decir. Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso. No quise preguntarle más'', reveló el campeón del mundo sobre lo que le confió la exesposa del Pelusa.

Por último, Ruggeri lamentó que ni él ni sus compañeros que ganaron el Mundial pudieron estar junto al 'Diez' luego de su operación. ''Estaba solo. Ese es el dolor que tenemos todos. Yo la verdad es que no voy a echarle la culpa a nadie, lo único que digo es que no se si podrías haber hecho más, como estuvimos con el Tata. Estuvimos muy encima del Tata. Con éste era algo que no queríamos... y cuesta. Los que conocen, saben que es decir voy o no. No queríamos joder''.