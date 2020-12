Revelan los secretos de Cristiano Ronaldo para convertirse en el mejor del mundo

Cristiano Ronaldo sigue marcando goles a sus 35 años de edad y deja claro que le queda mucha cuerda.

Llegar hasta donde está no ha sido fácil, así lo ha dado a entender Dimitar Berbatov, excompañero del portugués en el Manchester United.

Berbatov compartió vestuario con el portugués en el equipo inglés y quedó marcado por la entrega, el sacrificio y el trabajo del luso.

"He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo", aseguró el embajador de Betfair y exdelantero del Manchester United.

"Era divertido y cariñoso. En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores nos los pasábamos de maravilla, pero muy profesional. Jamás le vi beber ni siquiera esos días", confesó sobre Cristiano Ronaldo.

Y agrega: "Se cuidaba de modo extremo. Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Luego se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Acababa, y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor".



Cristiano Ronaldo y Berbatov compartieron muchos partidos en el ataque del Manchester Unitd.

Por último, habló sobre lo que representan hoy Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, considerados como los mejores del mundo en la actualidad.

"Cuando Cristiano se retire claro que llegarán otras estrellas, pero hasta que él y Messi no cuelguen las botas, no nos daremos cuenta de la dimensión de estos dos deportistas que ahora vemos cada día", concluyó.