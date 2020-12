Agente de Zlatan Ibrahimovic revela cuándo se retirará el sueco y atiza contra la MLS

El delantero Zlatan Ibrahimovic vive un dulce momento en su carrera futbolística demostrando un gran rendimiento en AC Milan de la Serie A de Italia, pese a tener 39 años, una edad en la que otros jugadores ya habrían decidido retirarse.

No obstante, la despedida del atacante sueco podría extenderse por mucho tiempo más. Esto según las palabras del agente de origen italiano, Mino Raiola, que representa a grandes estrellas del fútbol, incluido a Zlatan.

En palabras del empresario europeo, Ibrahimovic tiene todavía mucho fútbol para dar y su retiro no se aproxima muy pronto. Además calificó a Ibrahimovic como un potencial máximo dirigente de algún club.

“He visto muchos jugadores que a la edad de Zlatan estaban cansados, casi me da pena que sigan. En Ibra no veo esto, para mí puede jugar otros cinco años. Alguien que se recupera de una lesión como él no puede detenerse. Jugará un papel importante, quizás sea presidente de algún equipo de la UEFA, algo para cambiar al mundo”,

Por los momentos, Zlatan está teniendo una excelente presentación en su segunda etapa con los rossoneros, ya que se ubica entre los máximos goleadores de la Serie A con 10 anotaciones. Eso sí, se perdió algunos juegos cuando fue positivo de coronavirus y por lesiones.

Raiola atiza contra la MLS

Haciendo un análisis de su actual momento en la élite europea, Mino Raiola hizo un repaso de la carrera de Zlatan Ibrahimovic, como cuando decidió ir a jugar a Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer, algo de lo que el agente se arrepiente.

“Lamenté llevarlo a la MLS, fue una pérdida de tiempo allí y tenía que quedarse en Europa, en el fútbol real”, apuntó Raiola.

Ibrahimovic marcó un punto de partida con su llegada a la MLS, ya que en tan solo dos temporadas y 58 partidos disputados, logró marcar 53 anotaciones. Además elevó en gran manera el nivel de competitividad y audiencia el fútbol estadounidense.