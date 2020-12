Zlatan Ibrahimovic lo deja claro: No dejaría tirar un penal decisivo a Lionel Messi

Zlatan Ibrahimovic tiene 39 años de edad y asegura que aún no piensa en colgar los tacos. El sueco aún sigue mostrando que puede competir en el máximo nivel europeo.

El delantero del AC Milan habló de su pasión por el fútbol, de Lionel Messi y también hasta de una lucha con King Kong.

"Tengo 39 años y con lo que he hecho, ya no tengo obligación de trabajar, pero sigo teniendo pasión por lo que hago. Nunca estoy satisfecho, y siempre quiero más. No veo a muchos jugadores de mi edad que estuvieran, o estén, rindiendo como yo lo hago. En el momento en que un jugador pasa de los 30 años es cuando empieza a bajar y lo deja. Cuando cumplí los 30 empecé a ser aún mejor", explicó Ibrahimovic en una entrevista a Uefa.com.

En relación a cuándo se va a retirar del fútbol, dice que mientras pueda seguir aportando algo en un equipo seguirá.

"No quiero tener ninguna ventaja por tener 39 años y que digan 'hey, estás lento' y ese tipo de cosas. No, quiero que me consideréis un jugador de clase mundial y que se me compare con todos los demás, porque entonces me motivo más", expresó.

Acá lo más curioso de la entrevista de Zlatan con la Uefa.com y es que asegura que si volviera a compartir con Lionel Messi en un mismo equipo, no lo dejaría tirar los penales.



Zlatan Ibrahimovic fue compañero de Messi en el Barcelona, club donde el sueco no brilló como se esperaba.

"Tiraría yo porque soy el capitán de ese equipo y decido quien tira los penaltis. Tiraría los tres primeros y luego le dejaría uno a él, y luego tiraría los siguientes tres, y le dejaría otro", indicó.

SUS FRASES SOBRE DOS ANIMALES

Zlatan Ibrahimovic es conocido por lanzar frases polémicas y curiosas. En esta última entrevista habló sobre un pulso con King Kong, el cual asegura que ganaría.

"Destruiría a King Kong. Cien por cien. Lo destruiría", dice Zlatan.

Por otra parte, le preguntaron sobre si es más fácil domesticarle a él o a un león y esto respondió: "Zlatan, cien por cien. Puedes domar a un león, pero no puedes domar a Zlatan. Es un animal diferente".