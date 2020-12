Ronald Koeman, molesto por las "ayudas" del VAR al Real Madrid: "Bueno, ya sabemos..."

El FC Barcelona de Koeman se alejó aún más de los primeros lugares en la Liga de España tras el empate ante el Valencia en el Camp Nou.

Atlético y Real Madrid son los equipos que están liderando en la tabla de posiciones, aunque ayer hubo polémica en el choque de los blancos ante el Eibar.

Ver: La tabla de posiciones de la Liga de España

Una mano adentro del área de Sergio Ramos no fue sancionada por el árbitro y menos por el VAR. El propio Ronald Koeman, DT del Barcelona, se ha pronunciado sobre esta controversia.

Le preguntaron sobre el VAR y esto dijo Koeman: "No entiendo. No hace falta repetir, porque hay cosas que no se pueden entender. Si preguntas a diez personas de Madrid, seguramente dicen que sí es penalti. Pero bueno, ya sabemos...".

Posteriormente, le preguntaron sobre las ayudas al Real Madrid en varios partidos de la Liga de España.

"Yo puedo pensar que es penalti. El árbitro y el equipo del VAR decidieron lo contrario. Lo respeto. Ser árbitro no es fácil. Si a mi me preguntan, es penalti", insistió Koeman.



Sergio Ramos y una mano clara ante el Eibar que el VAR no sancionó.

Barcelona juega mañana en la Liga de España de visita ante el Real Valladolid (3:00 pm de Honduras) por la jornada 15.

MESSI

Por otra parte, Ronald Koeman habló sobre las declaraciones de Lionel Messi, quien dijo que sí la ha pasado mal en el Barcelona.

"Bien, hoy por hoy estoy bien, es verdad que pasé muy mal, del verano, de antes del verano por cómo terminó la temporada. Después vino todo lo que pasó en verano, del burofax, de todo eso. Y después la verdad es que también lo arrastré un poco durante el comienzo", expresó el argentino, quien también dejó claro que está ilusionado y con ganas de ganar todo.

"Para mí no hace falta que haga una entrevista diciendo que tiene ganas porque lo veo cada día. A él le cuesta, como a cualquier ganador, el no ganar todos los partidos. No sé qué va a decir en esta entrevista. Las ganas las veo cada día", subrayó Koeman.

"No sé si esto afecta positivamente a los demás jugadores. La plantilla está muy unida, están descontentos como yo por varios resultados. La mejor vitamina es ganar partidos. Leo está integrado y trabajando para ganar cosas", agregó Koeman sobre Messi.