Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de España luego del sufrido triunfo del Real Madrid

Líderes navideños, Real Madrid sigue en buena racha y venció este miércoles al Granada en el estadio Alfredo Di Stéfano por la Liga de España.

El primer gol del partido lo hizo Carlos Casemiro luego de un gran pase de Marco Asensio, quien jugó un partidazo y parece recuperar su nivel. El segundo fue de Benzema, que sigue dulce y llegó a su octavo gol en LaLiga.



Los de Zidane, con la victoria, llegaron a 32 puntos, misma cantidad que tiene el Atlético, ambos comparten el liderato de la liga española.

Los colchoneros solo son líderes absolutos por su buena diferencia de goles (+21) con respecto a la que tiene el Real Madrid (+12).



Cabe destacar que ambos tienen partidos pendientes, Atlético dos y el conjunto merengue uno. Esos duelos pueden cambiar todo en la clasificación.

BARCELONA SIEMPRE EN LA PELEA

Barcelona sacó el triunfo el martes en su visita al Valladolid 0-3 con actuación buenísima de su capitán y referente Lionel Messi.

Con esa victoria el equipo culé llegó a 24 puntos y quedó a ocho de los líderes Atlético y Real Madrid. Los de Koeman también deben dos cotejos con los que puede recuperar terreno.



Así quedó la tabla de posiciones en España





Próxima Jornada

Martes 29 de diciembre

-Sevilla vs Villarreal

-Barcelona vs Eibar

-Levantes vs Betis

-Cádiz vs Valladolid



Miércoles 30 de diciembre

-Granada vs Valencia

-Atlético vs Getafe

-Celta vs Huesca

-Elche vs Real Madrid



Jueves 31 de diciembre

-Athletic vs Real Sociedad

-Osasusa vs Alavés