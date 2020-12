Real Madrid: Zidane aclara el motivo por el que Hazard se perdió el partido ante Granada

Zinedine Zidane está muy satisfecho con la actitud y el juego que ha demostrado el Real Madrid en las últimos días y que los ha llevado a sumar seis victorias al hilo. Tras un inicio de temporada complicado, el equipo blanco podría cerrar el 2020 con calma.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española

Triunfo sobre Granada

''Trabajadísimo partido. Muy complicado, jodido y ahí hemos tenido el partido. Han venido a presionar el balón. La primera parte fue complicada y la segunda mucho mejor. Me alegro mucho por ellos porque estos partidos no son fáciles. Merecimos la victoria con la segunda parte que hemos hecho''.

Segundo tiempo

''Estuvimos mucho mejor en la segunda parte, también presionando y recuperando balones, ganando más los duelos. Nos han complicado la vida en la primera parte. Ganamos contra un buen equipo que viene de hacer buenos resultados. Hay que estar contentos porque después de ganar seis partidos seguidos hay que agradecerlos''.

Casemiro

''Sabemos que llega, defensivamente sabemos lo que es, nos aporta mucho, pero también ofensivamente. La jugada fue muy bonita. Sabemos que es bueno de cabeza, como Sergio, como Rafa (Varane)''.

Liga o Champions

''Nosotros tenemos que seguir luchando como lo estamos haciendo. Ahora les voy a pedir que descansen y que estén con la familia. Y que a la vuelta a trabajar muy duro''.

Hazard

''No he considerado oportuno que jugara, era un partido complicado. No quería arriesgar con Eden. Está bien, pero vamos a ir poco a poco''.

¿Qué ha hecho Zidane para cambiar la dinámica?

''Los jugadores han seguido trabajando, preparando todos los partidos. Es lo que hay que hacer. Partidos vamos a perder. De vez en cuando es inevitable. Me alegro por los jugadores, porque han aguantado las críticas''.

Los goles de los centrocampistas

''El éxito es de todos. Los tres medios hacen un gran trabajo, pero el mérito es del equipo. Pero es verdad que están llegando más a gol''.