¡Bien acompañado en su cama! Robert Lewandowski despertó con todos los trofeos ganados en el 2020

Robert Lewandowski, figura excluyente del fútbol global durante 2020 por sus goles y títulos con el Bayern Múnich "amaneció" junto a sus conquistas de este año en su cama.

También puedes leer: Neymar está en problemas: La Fiscalía de Río de Janeiro lo investiga por supuesta fiesta de fin de año



En su cuenta de Instagram, Lewandowski se mostró en su cama rodeado de todos los trofeos que consiguió a nivel grupal e individual, como, por ejemplo, el trofeo de la Copa de Alemania, la Bundesliga, la Champions y la Supercopa de Europa.



Entre los trofeos individuales, el 9 del seleccionado polaco expuso sus premios como mejor jugador de Europa y del mundo, otorgados por UEFA y FIFA, respectivamente. Este año, el ex Borussia Dortmund fue elegido como "The Best".





Lewandowski fue el máximo goleador de la Champions League, en la que el Bayern se impuso en la final al PSG de Neymar y Kylian Mbappé. También fue el máximo artillero en la Bundesliga y en la Copa de Alemania.



Su foto, en la que rebalsan los premios, está acompañada de la leyenda "me desperté así, versión actualizada", emulando otra similar, pero sólo con el trofeo del máximo certamen de clubes en Europa.



La cuenta oficial de su club comentó: "GOAT morning", haciendo un juego de palabras entre "buenos" y "GOAT", Greatest of all times, en inglés.