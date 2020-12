Cavani sobre la insólita sanción: "Mi corazón está en paz porque me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura"

El delantero del Manchester United, Edinson Cavani, salió al paso de la sanción de tres partidos que le impuso la Federación Inglesa por escribirle en Instagram a un amigo "gracias negrito", que fue juzgado como racista.

"Hola a todos, no me quiero extender mucho en este momento incómodo para mí. Quiero compartirles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto", inició el mensaje publicado por el delantero uruguayo en sus redes sociales.

Y continúo: "Pido disculpas si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejano en mi intención.

¡Quienes me conocen saben que mi esfuerzo siempre busca la alegría de los más simples!".

Además de la sanción, Caviani fue multado con 100 mil libras esterlinas (unos 137 mil dólares).

El exjugador del PSG había respondido a un mensaje de felicitación por su doblete en el triunfo del Manchester 3-1 ante Southampton.

Cavani borró luego el mensaje y se disculpó. Los Red Devils lo defendieron explicando que es un término utilizado en un sentido amistoso, pero estas explicaciones no sirvieron para evitar el castigo.

"Agradezco las innumerables muestras de apoyo y cariño, mi corazón está en paz, porque sé que siempre me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida. Les mando un abrazo sincero", cerró el futbolista.