Reinaldo Rueda rompe el silencio y habló sobre las negociaciones para tomar la selección de Colombia

A pesar de lo anunciado desde la tarde del pasado 31 de diciembre, cuando comenzó a decirse que ya existe un acuerdo entre Reinaldo Rueda y las organizaciones rectoras del futbol tanto en Colombia como en Chile, todo parece indicar que las negociaciones entre en entrenador y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no han llegado a su fin.

Fue el propio Rueda quien salió a desmentir la información publicada por numerosos medios nacionales. En diálogo con el periódico antioqueño El Colombiano, el técnico aseguró que recibió la noticia de su supuesta vinculación con la selección colombiana con sorpresa, pues todavía quedan temas por concertar dentro del proceso de contratación.



"Muchos amigos me han llamado para felicitarme, pero debo decir que no es cierto que sea el técnico de la selección de Colombia”, partió declarando al medio "El Colombiano".

Ya gregó: "La Federación colombiana aún no confirma nada y no sé por qué algunos periodistas se prestan para decir que ya soy el entrenador”, cerró el caleño. Sólo queda seguir esperando la oficialización para conocer el futuro del estratega y si la Roja tendrá o no nuevo líder de cara al largo camino a Qatar 2022.



A pesar de la controversia alrededor de la llegada de Rueda, la FCF ha decidido mantenerse callada. De hecho, Ramón Jesurum, presidente de dicha organización, señaló recientemente que todavía se encuentra recuperándose del cuadro de covid-19 que se le diagnosticó hace dos semanas, por lo que por lo pronto no habrá un comunicado oficial. Es de inferir que la misma situación también ha retrasado las negociaciones entre la Federación y el posible nuevo entrenador cafetero.