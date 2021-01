Pelé no se deja de Cristiano Ronaldo y Messi, asegura que es el máximo goleador de la historia

A Pelé no le gustó mucho que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi le hayan roto sus récords como goleador, ahora el brasileño se vio superado por ambas figuras de la actualidad.

"O Rei", a través de su cuenta oficial de Instagram, modificó su biografía y agregó la cantidad de goles que marcó en toda su carrera como futbolista.



Pelé no mostró importancia por los récords de Cristiano y Messi: "Máximo goleador de todos los tiempos (1283)", se lee en la actualización de su perfil.





Además, presume de ser tres veces campeón del mundo con la selección de Brasil, algo que CR7 y la "Pulga" nunca podrán alcanzar.





Esta reacción de Pelé llegó luego de que Cristiano Ronaldo lo bajara del segundo lugar en la tabla de máximos goleadores históricos, el brasileño se quedó con 757 y el portugués llegó a 758.

Antes, Messi ya le había roto otro, superó los 643 goles con un solo equipo, como lo hizo en el Santos donde marcó 643, ahora el argentino tiene 644.

¿Por qué Pelé asegura que tiene 1,283 y no 757?

Según las estadísticas de la FIFA, 526 goles de Pelé no fueron contados porque fueron marcados en partidos no oficiales y por eso no son válidos.

Para "O Rei" si son contables y presume de su récord de goles ante Cristiano Ronaldo y Messi, dos futbolistas que llegaron para romper sus marcas.