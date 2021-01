Berbatov y su anécdota con Ronaldo: "Me acerqué para pedirle una foto pero no me reconoció"

Dimitar Berbatov (39 años) es uno de los últimos jugadores búlgaros que marcaron historia en el fútbol mundial, este, especialmente con la camiseta del Manchester United de la Premier League.

El otrora delantero que se retiró en el 2018 con el Kerala Blasters de la India, compartió una anécdota sobre una foto que se tomó con Ronaldo Nazario, a quien se encontró de casualidad en un Aeropuerto.



Era principios del año 2014, el máximo goleador histórico de Bulgaria, se encontraba en la terminal aérea de Munich haciendo vuelos de conexión, cuando a lo lejos divisó ni más ni menos que al Fenómeno, pero al parecer nadie lo había reconocido más que él, ya que Ronaldo pasaba totalmente desapercibido.



"Y yo pensaba: ¿Esta gente está loca? ¡No están viendo al quizá mejor de todos los tiempos!", decía en medio de la entrevista un visiblemente emocionado Berbatov.





El búlgaro se describe como una persona tímida, que le dio algunas vueltas a la idea de acercarse a Ronaldo; sin embargo, se armó de valor, se acercó y le pidió la foto. Ronaldo, ¿el gordito' aceptó sin ningún problema, pero de acuerdo a lo que dijo Dimitar Berbatov, su ídolo ni siquiera lo reconoció.



"Fue muy amable y como pueden ver, no le molestó tomarse una foto conmigo. Sin embargo, creo que él no sabía quién era yo. ¡Eso hizo mi día!", dijo entree risas el ex Manchester United y emblema del fútbol de Bulgaria.