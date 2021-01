Tiembla Barcelona: "Soy pesimista, Lionel Messi se va del club a mitad de año"  

El caso Messi y su salida del FC Barcelona siempre genera mucho eco en el mundo del fútbol. El último en hacer sonar las alarmas fue el precandidato a la presidencia del club, Agustí Benedito.

Te puede interesar: Sergio Ramos y Messi juntos: El equipazo brutal que quiere formar el PSG para ganar la Champions



Lo hizo en una entrevista para ESPN donde fue claro y aseguró que el argentino no seguirá en el equipo culé luego de que termine la actual temporada.



"Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver", comenzó diciendo.

LEER MÁS: Mercado de fichajes: Barrida en el Manchester United, bombazo inesperado del Real Madrid y Messi es noticia



A lo que continuó: "La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje a mitad de año".



La situación económica del club para los próximos años también dependerá de Messi, así lo remarcó para cerrar Agustí Benedito, precandidato a la presidencia del Barcelona.

MÁS: Dos al Barcelona: Los 15 fichajes bombas que se pueden concretar en el mercado de enero en Europa



"Dada la situación del club, creo que es importante que se quede en el Barça, ya que él entiende cómo serán los dos próximos años que tenemos por delante. Lleva 20 años aquí, es aficionado del Barcelona y creo que es sensible a la situación", finalizó.