"Rechazamos fichar a Cristiano Ronaldo por Ronaldinho": Laporta y una decisión que cambió todo para Messi

Ronaldinho fue para Lionel Messi su modelo a seguir en Barcelona. El argentino aprendió mucho del brasileño desde que era un pequeño.

Dinho entendió que la "Pulga" era su sucesor y no dudó en enseñarle todo lo que sabía, incluso, le dejó la camisa "10" que tanto cuidó.



Bajo el mandato de Joan Laporta se tomó una decisión que cambió la historia de Lionel Messi, ya que pudo fichar a Cristiano Ronaldo antes que a Ronaldinho.





En una entrevista para el Iniestazo, el candadito a presidente otra vez del Barcelona, reveló los detalles de esta historia.

"Nosotros estábamos por fichar a Ronaldinho y a Rafa Márquez. La gente (Jorge Mendes) del mexicano nos propuso fichar a un chico que se llamaba Cristiano Ronaldo, que, en ese momento, estaba en el Sporting de Lisboa", comenzó contando.



"Me abordó uno de sus agentes y me dice: 'hay un jugador que lo tengo vendido ya al United por 19 millones, a ustedes se los dejo en 17', pero nosotros habíamos invertido ya en Ronaldinho. En ese momento, el portugués jugaba más en la banda que en el centro, pensábamos que, con la inversión que habíamos hecho con Dinho, estaba más que cubierta. Lo rechazamos y no me arrepiento", aseguró Laporta.

La presencia de Cristiano Ronaldo habría cambiado totalmente la historia de Lionel Messi, ya que ambos eran contemporáneos y el ejemplo hubiese sido otro.