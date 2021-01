La divertida anécdota de Joan Laporta el día que fichó a Rafa Márquez para el Barcelona  

Rafael Márquez fue un futbolista que marcó época en el FC Barcelona, el defensa central ganó todo con el equipo culé durante su estadía desde 2003 a 2010.

La contratación del mexicano se dio bajo la gestión de Joan Laporta, ex presidente del equipo culé y quien contó cómo se dio su fichaje detalle a detalle en una entrevista con el "Iniestazo".



"Estaban intentando vendernos a la triple A, que eran Ayala, Albelda y Aimar. Jorge Mendes viene y dice 'felicidades, presidente', empieza a hablar con Txiki Begiristain (director deportivo) y dice 'tengo un central para el Barca, buenísimo'".





El nombre que le mencionó fue el de Rafa Márquez, además, el representante hizo una propuesta: "Si lo traigo por 5 millones al Barça, ¿me lo ficha? Le conté a Txiki y me dijo que era imposible que lo trajeran por 5 millones, le respondí que le había dado la mano y que si lo traía por 5 millones lo teníamos que fichar, porque el presidente solo tiene una palabra, su palabra es ley".

Unos días más tarde, Mendes llegó a las oficinas de Laporta para cerrar el fichaje del mexicano: "Pasan dos semanas y me dice la secretaría de recepción 'hay un señor con un chico, que dice que ha quedado con usted', yo pensé 'no he quedado con nadie'. Me dijo 'sí, que viene de Mónaco', empecé a ligar la historia, le dije que pasara y llegó (Mendes) con la carta del Mónaco donde vendían a Rafa Márquez al Barça por 5 millones. Le llamé a Txiki y le dije 'ya tenemos central', se pararon las negociaciones con los otros y fichamos a Márquez".

Joan aseguró que el azteca ha sido uno de los mejores fichajes que hizo para el club: "Todos triunfaron y a un gran nivel, los que tuvieron la presencia continuada en el equipo. Dieron muy buen resultado Ronaldinho, Eto'o, Deco, Rafa Márquez también, fue un jugador que se consolidó mucho y tuvo una intervención muy decisiva en esos años".