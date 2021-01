Reinaldo Rueda y el millonario salario que tendrá como entrenador de Colombia

Después de desvincularse de la selección de Chile, Reinaldo Rueda ha sido presentado como nuevo entrenador de Colombia buscando la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Aunque no se ha confirmado de forma oficial, el ex seleccionador de Honduras será acompañado en su cuerpo técnico por Alexis Mendoza y Bernardo Redín como asistentes además de Carlos Eduardo Velasco y Gilberto Román, como preparadores físicos.

Según la cadena colombiana RCN, Rueda tendrá un salario millonario con los cafeteros que asciende a los 3.3 millones de dólares (unos 82.5 millones de lempiras) que será repartido entre todo su equipo de trabajo.

Cuando el colombiano vino a Honduras no tenía un perfil tan alto y llegó a nuestro país tras un arreglo de apenas 20 mil dólares mensuales, ese era su sueldo en

Rueda, nacido en Cali, tendrá su segunda oportunidad en esta selección luego de dirigir sin éxito parte de las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006 y no lograr la clasificación a la Copa Mundial.

Antes de volver a su país, Rueda dirigió a Honduras clasificándola al Mundial de Sudáfrica 2010, después llevó a Ecuador al Mundial de Brasil 2014, después entre 2015 y 2017 dirigió al Atlético Nacional logrando dos títulos de Liga, una Súper Liga y una Copa además fue campeón de la Copa Libertadores en 2016 y la Recopa Sudaméricana en 2016.

Esto lo llevó a la selección de Chile donde alcanzó el cuarto puesto en la Copa América 2019.

Aunque no se ha confirmado de forma oficial, el ex seleccionador de Honduras será acompañado en su cuerpo técnico por Alexis Mendoza y Bernardo Redín como asistentes además de Carlos Eduardo Velasco y Gilberto Román, como preparadores físicos.



Según la cadena colombiana RCN, Rueda tendrá un salario millonario con los cafeteros que asciende a los 3.3 millones de dólares (unos 82.5 millones de lempiras) que será repartido entre todo su equipo de trabajo.



Rueda, nacido en Cali, tendrá su segunda oportunidad en esta selección luego de dirigir sin éxito parte de las Eliminatorias al Mundial de Alemania 2006 y no lograr la clasificación a la Copa Mundial.



Antes de volver a su país, Rueda dirigió a Honduras clasificándola al Mundial de Sudáfrica 2010, después llevó a Ecuador al Mundial de Brasil 2014, después entre 2015 y 2017 dirigió al Atlético Nacional logrando dos títulos de Liga, una SúperLiga y una Copa además fue campeón de la Copa Libertadores en 2016 y la Recopa Sudaméricana en 2016.



Esto lo llevó a la selección de Chile llevándolos al cuarto puesto en la Copa América 2019.