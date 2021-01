En Real Madrid no aguantan más la situación de Hazard: "Zidane quiere salvarle, pero jugamos con 10"  

Real Madrid pagó más de 100 millones de euros por el fichaje de Eden Hazard en 2019 y hoy en día va de camino a ser una de las peores contrataciones.

El belga dio otra mala cara en las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic y los aficionados del conjunto blanco ya no le aguantan más.



Hazard es improductivo y ofrece poco al ataque del Real Madrid, incluso hay algunos que se atreven a decir que el equipo de Zidane juega con "10" cuando está en el campo.



Tomás Roncero, periodista del diario AS y aficionado merengue, criticó la actuación del belga, fue muy duro durante el último programa de El Chiringuito.

"El Madrid ha jugado con 10 y ya me empieza a tocar las narices. Yo entiendo que Zidane quiera salvar al soldado Hazard, pero no está, si salgo yo puedo aportar más y lo digo de verdad. El belga no se ha enterado de que es el jugador franquicia, que costó 100 millones y es el mejor pagado del equipo", aseguró.



Y siguió diciendo sobre el partido del crack: "La única vez que se ha quedado solo no ha tirado porque tiene miedo. Hazard debería ser el futbolista que te diera partidos. Si cambiamos el dibujo por él, tiene que ser determinante", cerró el tema.

Otro que se llevó críticas fue Zinedine Zidane, Roncero también le envió varios dardos al entrenador: "No entiendo su actitud, sonriendo después de saludar a Marcelino, tienes que saludar, sí, pero con una cara de mala leche por haber perdido un título".