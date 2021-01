Marco Asensio tras el batacazo del Real Madrid: "Al final las tuvimos, estamos tristes y enojados"  

Athletic de Bilbao dio la gran campanada del día al eliminar al Real Madrid (2-1) de la Supercopa de España en el estadio La Rosaleda de Málaga.



El equipo merengue regaló el primer tiempo y luego cuando quiso regresar al partido ya era muy tarde y el conjunto de Marcelino se defendió muy bien.



Marco Asensio dio la cara tras el batacazo y dijo que dentro del equipo estaban: "tristes y enojados por no clasificarnos para la final, pero tenemos otros objetivos y hay que concentrarnos en eso", aseguró.



El jugador del Real Madrid también se refirió a un penal no pitado: "En esa jugada hay mano porque el balón me venía A mí, pero no sé si viene rebotada...tengo que verla", aseguró.

LA JUGADA EN QUE ASENSIO PIDE PENAL





Marco Asensio estrelló dos tiros en los postes del Athletic y fue el futbolista que más intentó la remontada del Real Madrid que al final no llegó.