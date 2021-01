Cazan a Mourinho 'amenazando' a Bale: ''¿Quieres estar aquí o quieres irte al Madrid y no jugar?''

Desde que el Real Madrid anunció la cesión de Bale al Tottenham en el mercado de verano, el galés solo ha disputado 160 minutos que se traducen en cuantro partidos y ha marcado un tan solo tanto en la Premier League.

La continuidad del jugador no está garantizada con los Spurs. Según The Times, el equipo no contempla que se pueda quedar una segunda temporada, ya que los 34 millones de euros anuales que cobra no compensan a la institución y una vez que termine el préstamo debería de volver con Zidane.

Incluso el propio Mourinho ha dejado el futuro del futbolista en el aire. ''Ni lo hemos hablado, es nuestro hasta final de temporada, pero después no sé qué sucederá con él'', dijo el luso en rueda de prensa.

Por otro lado, en las últimas horas ha circulado un video en donde se escucha claramante una amenaza del entrenador a Bale durante un entrenamiento. Uno de los micrófonos captó la conversación.

''¿Quieres estar aquí o quieres irte al Madrid y no jugar?'', le lanza Mou a Gareth, recordándole que él no entra en los planes de 'Zizou' y que debe esforzarse al máximo para intentar convencer a la directiva del Tottenham de comprar su ficha.

Cabe recordar que el extremo tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2022 y su valor en el mercado actualmente es de 20 millones de euros, según publica Transfermarkt.