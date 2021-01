Ronald Koeman asegura que "no es serio" fallar dos penales luego de la victoria contra Cornellá

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, lamentó este jueves que su equipo fallara dos penales, afirmando que "no es serio", pese a ganar 2-0 al modesto Cornellà en la prórroga y clasificarse para octavos de Copa.

"Hay que ganar el partido antes, hemos tenido suficientes oportunidades para marcar, nos falta efectividad, no puede ser para un equipo como el Barcelona", dijo Koeman en la rueda de prensa posterior al encuentro.





Miralem Pjanic, primero, y Ousmane Dembélé, después, fallaron dos penales que hubieran podido cerrar antes el encuentro.



"Tenemos suficiente jugadores que pueden marcar de penal, no sé, puede ser miedo, hemos fallado demasiado últimamente", añadió.

"Si marcas uno de los dos penales, el partido es muy diferente, no se puede fallar dos penales siendo jugadores del Barcelona porque no es serio", insistió.



"Por no marcar antes, el equipo ha hecho un trabajo físico que no es normal en este tipo de partidos", aseguró el técnico azulgrana, que elogió la prestación de su rival de segunda división B, equivalente a la tercera categoría del fútbol español.

"El Cornellà ha hecho un gran partido, su portero ha sido el mejor sobre el campo, nos cuesta otra vez marcar. Ahora entiendo porque han podido ganar al Atlético", concluyó, haciendo referencia a la ronda anterior, donde el equipo catalán eliminó a los rojiblancos.