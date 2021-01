VIDEO: Neymar y Mbappé marcan y ponen líder al PSG en la liga de Francia  

El París Saint-Germain, que recuperó el pasado fin de semana el liderato en la Ligue 1, tiene la oportunidad de consolidarse en esa posición y enviar presión a sus perseguidores, el viernes al abrir la 21ª jornada contra el Montpellier. Al jugar antes que Lille y Lyon, el PSG podría distanciarse en cabeza.

El equipo de la capital llega igualado a puntos con el Lille, que visita el domingo al Rennes (5º), y con dos unidades de margen sobre el Lyon, que cierra la jornada el domingo en el último turno, en el derbi ante el Saint-Etienne (16º).



El entrenador Mauricio Pochettino lleva una semana en aislamiento por un positivo al covid-19, pero antes de su cuarentena ya pudo celebrar un título, el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia).





Su adjunto Jesús Pérez será en principio el técnico principal en el partido ante el Montpellier (11º), como ya fue el caso en la victoria 1-0 en Angers el pasado fin de semana.

El Montpellier no atraviesa su mejor momento, ya que no ha ganado en sus últimos seis partidos.



Tendrá además en el Parque de los Príncipes la importante baja de su atacante Andy Delort, dañado en un muslo. Su ausencia es importante, ya que es el jugador más influyente del Montpellier esta temporada, con nueve goles y seis asistencias hasta el momento.



El PSG tendrá el regreso del brasileño Rafinha y el alemán Thilo Kehrer, ambos recuperados del coronavirus, mientras que es baja el mediocampista español Ander Herrera, que descansará "por precaución", según anunció el PSG este jueves.



Una de las dudas será si Kylian Mbappé, que no marca desde hace cuatro partidos, recuperará su instinto goleador. El partido coincide además con los rumores del mercado de enero.



El mediocampista argentino Leandro Paredes, cuyo nombre ha sonado como posible salida del club, afirmó este jueves que se ve "por muchos años" en el equipo de París.

"Sé que se habla mucho, pero yo estoy aquí y estoy muy feliz. Disfruto en este equipo, en este club", aseguró.



Paredes, llegado en enero de 2019 procedente del Zenit ruso, tiene contrato con el campeón de Francia hasta 2023.



En su etapa en el París Saint-Germain, el exjugador de Boca Juniors y Roma ha jugado 63 partidos y ha marcado un gol.