¿Por qué Cristiano Ronaldo y Messi rechazaron ofertas millonarias por ser la cara de Arabia Saudita?

Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y la persona con más seguidores en redes sociales, rechazó una jugosa oferta proveniente de Arabia Saudita.

Según publica The Telegraph, a CR7 le propusieron ser la cara del turismo del país asiático y le llegaron a ofrecer seis millones de euros al año.



La idea era usar la imagen de Cristiano en campañas comerciales, tendría que estar viajando a Arabia Saudita para visitar y así desarrollar el plan.





El país asiático quiere seguir mejorando su imagen a nivel mundial utilizando al fútbol y sus figuras, pero Cristiano Ronaldo les ha dicho que no.

Arabia ya albergó la Supercopa de España el pasado enero del 2020, en ese torneo participaron Barcelona, Valencia, Atlético y Real Madrid, este último fue quien se llevó el título. Este campeonato generó un fenómeno de masas en la nación.

MESSI TAMBIÉN RECIBIÓ OFERTA

Lionel Messi, otra figura emblemática del fútbol, recibió una oferta por parte del país saudí para que fuera su imagen, pero el argentino también lo descartó.

Recordemos que Arabia Saudí ha sido acusada por la comunidad internacional de violaciones de los derechos humanos, pero quiere cambiar esa visión. Este sería el motivo por el que ambos cracks rechacen las propuestas.