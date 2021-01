Atizan contra ex Barcelona: "Se creía que ya era un fenómeno y no escuchaba"

Jean-Calir Todibo llegó hace uno años como el central perfecto para el futuro del FC Barcelona, pero el tiempo demostró otra cosa.

El francés nunca rindió y tuvo que salir del club, actualmente es jugador del Benfica y tampoco sabe lo que es brillar en Portugal.



Bruno Satin, el agente que llevó a Todibo al equipo culé, criticó de forma fuerte en una entrevista la forma en cómo se maneja el jugador.





El representante reveló para Calciotoday que: "Estamos contentos por el trabajo que hicimos para llevarle a Barcelona, pero ahora ya no me ocupo de sus intereses. Tiene un carácter difícil, nunca escuchó los consejos que le dio Abidal, el director deportivo de los catalanes. El club creía en él, pero Todibo ya se creía que era un fenómeno", comenzó atizando.

No se guardó nada y siguió: "Por eso su aventura en LaLiga no fue bien. Tiene grandes cualidades, pero lo que le falta es humildad", contó sobre el que fuera su representado".



Bruno Satin aseguró que Todibo tiene que salir del Benfica y dio el nombre del club que le vendría bien a su carrera para mejorar.



"Un club tranquilo sería lo ideal para él. Quizás un poco más pequeño que la Lazio, que es un club demasiado ambicioso, con demasiada presión. No creo que sea lo mejor para su carrera. Debe volver a ser titular, pero en un club en el que pueda cometer algunos errores que le lleven a mejorar. Incluso los más grandes lo hicieron. Estar en el banquillo no le hace ningún bien", explicó.

Sobre si algún día el defensa tendrá éxito aseguró: "Depende de él. Tiene grandes habilidades físicas, atléticas, tiene todo para hacerlo bien. Pero es su cabeza la que necesita mejorar. Tiene que encontrar la concentración adecuada. Hay jugadores que tienen menos talento que él y, sin embargo, han logrado emerger. Debe querer aprender mucho más y no sentirse como un fenómeno. Hasta la fecha aún no ha entendido cómo funciona y las personas cercanas a él no lo ayudan. Lo siento mucho", cerró.