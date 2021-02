Laporta confirma cuánto le genera Messi al Barcelona, el próximo fichaje y quiere eliminar al PSG

Luego de que El Mundo desvelara el multimillonario contrato de Messi, el candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, salió en defensa del argentino en un diálogo con el programa 'El Món a RAC1' y comentó que ayer se puso en contacto con el delantero para animarlo por toda esa polémica situación.

Se filtran las bajas del Barcelona para la próxima temporada

El abogado también habló de Eric García, el refuerzo que espera el club azulgrana para la próxima temporada. Además advirtió al PSG y sueña con jugar la final de Champions contra el Bayern Múnich.

Escándalo por el contrato de Messi

''Ayer le mandé un mensaje y le animé, le dije que no tiene que hacer caso de estas noticias. Todos queremos que siga aquí. Yo haré lo posible para que continúe. Tengo indicios de que está bien en Barcelona, se quiere quedar aquí, lo que necesita es un proyecto de un equipo que siga siendo competitivo y gane Champions''.

La información filtrada por El Mundo

''Sabe mal estas noticias porque faltan el respeto al Barça, como hay un desgobierno, es más fácil que pasen estas cosas. Del Leo solo se pueden decir cosas buenas, es un jugador que genera muchos más ingresos que lo que cuesta''.

¿Cuánto le genera Messi al Barcelona?

''Hemos hecho un estudio con Jaume Giró (su responsable económico), y Leo genera 1/3 de los ingresos del Barça. No solo es el retorno económico que nos da, es el tema deportivo, son los 650 goles, las 4 Champions, el 6-2 en el Bernabéu, 8 de cada 10 camisetas que se venden del Barça son de Leo, esto no tiene precio. Representa un total del 8,2 de los gastos del club. La noticia ha estado tendenciosa, Leo no ha llevado a la ruina al Barça, esto ha venido por una junta directiva que desde el 2015, tras la marcha de Neymar, no ha sabido gestionar bien el equipo''.

¿Messi se quiere quedar?

''El próximo presidente tiene que hacer todo lo posible para que Messi siga en el Barça. El desgobierno y algunas manifestaciones, no ayudan. Sabemos que él quiere al Barça, lo ha demostrado. Él lo que desea es una propuesta deportiva competitiva, estoy convencido de que se quiere quedar y lo tenemos que convencer''.

Eric García

''Yo he dicho lo que pienso, no tengo facultades para atribuir a la Gestora poderes que no tiene. Por coherencia económica, deportiva y jurídica, no se puede hacer. Sabiendo que el jugador quiere venir, es una inconciencia pagar 3+7 o 5+5 por un jugador que vendrá gratis en verano. Además, qué mensaje se le da a los chavales de La Masía pagar por un jugador que se fue''.

Koeman se carga a otro jugador del Barcelona

Xavi Hernández

''Mi relación con Xavi es muy buena. Parece que va con alguna candidatura, pero algún desmentido también he visto. Nos llamamos frecuentemente. En mi propuesta no está, otra cosa es que piense que a corto, medio o largo plazo, pueda ser el entrenador del Barça. Pienso que tiene que tener un poco de recorrido antes. Ahora el club requiere experiencia. Igual que hicimos con Rijkaard, que dejó las bases para Guardiola. Ahora hay que respetar a Koeman, que está haciendo lo que puede. Pediría un respeto absoluto para Ronald, que es un grande del Barça, aunque en el fútbol mandan los resultados y el juego''.

El 8-2 del Bayern al Barcelona

''Claro que me acuerdo dónde estaba. Estaba en S’Agaró viendo el partido con unos amigos. Un resultado para olvidar, los jugadores lo llevan dentro y lo sacarán en algún momento. Ahora quiero eliminar al PSG. Firmo ganar una final contra el Bayern''.

Neymar

''Permítame que no hable de nombres. Si yo ahora me pongo a hablar de jugadores, hago que suba el precio y devalúo a mis jugadores''.

Florentino Pérez

''La última vez que coincidí con él fue en un entierro. Me puso en las filas de delante y me bromeó: 'al enemigo lo quiero cerca’. Así me ha llamado y siempre lo recuerdo''.

Por qué decidió presentarse

''Porque quiero al Barça, porque me crezco en los momentos difíciles, porque tengo ganas de devolver la alegría al barcelonismo y porque quiero que el Barça vuelva a tener un liderazgo firme''.