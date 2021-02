Luis Suárez explota luego de que revelaran el contrato de Messi: "No entiendo que la gente tenga tanta maldad"   

El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez aseguró que no entiende que "la gente tenga tanta maldad" como para filtrar cosas tan privadas como el contrato de su amigo Leo Messi.

"No entiendo que la gente tenga tanta maldad como para hacer público algo tan privado como el contrato de Leo con todo lo que ha dado Messi al club", afirmó Luis Suárez en la noche del jueves al viernes en la radio Onda Cero.



"Lo que le ha dado Leo al Barcelona no se lo ha dado ningún jugador a un club", añadió el delantero uruguayo, declarándose sorprendido por la publicación de su contrato.





El domingo pasado, el diario El Mundo desató una polémica al publicar el contrato del Barcelona con Messi, poniendo de relieve que el astro argentino habría cobrado unos 511,2 millones de euros (617 millones de dólares) brutos desde 2017, contando salario y distintas variables.

Según El Mundo, el contrato que firmó el capitán azulgrana en su última renovación "asciende a 555.237.619 euros (671,1 millones de dólares) brutos, a cobrar en cuatro temporadas -entre la 2017/2018 y la que está en curso- hasta su vencimiento, el próximo 30 de junio", incluido salario, derechos de imagen y distintas primas y variables.



"Hay solo cuatro o cinco personas que sabían el contrato. Pero yo no intuyo quién ha podido ser" el autor de la filtración, aseguró el delantero charrúa.

"Nosotros no hablamos de eso, yo tampoco le pregunté nada, eso son temas delicados y prefiero evitarlos, como él ha evitado situaciones mías cuando lo he pasado mal", agregó Luis Suárez.



Respecto a su propia situación, el delantero reiteró que "fue duro" cuando el Barça le comunicó que no contaba con él y que no se arrepiente de haber recalado en el Atlético de Madrid, un club que pelea por títulos.

"Me ilusiona la 'Champions' como la Liga, la 'Champions' puede ser que tenga esa espina porque el Atlético nunca la haya conseguido y la vienen luchando los últimos años, y entrar en la historia del Atlético sería muy lindo", afirmó.



El delantero rojiblanco se encuentra en un momento dulce como máximo goleador de LaLiga con 14 tantos y su equipo líder del campeonato español.



"No estaba seguro de que fuera a tener este nivel", confesó el delantero uruguayo, asegurando que "cuando el delantero está dulce, está dulce, y hay que aprovechar el momento".



El delantero explicó que cuenta con un equipo para ayudarle a mantener la forma y cuidarse.

"No tengo entrenador personal pero sí gente que me está ayudando muchísimo desde hace un año en diferentes aspectos" desde la alimentación hasta el tono físico, relató.



"Espero mantener la línea para ayudar al equipo a conseguir los objetivos", concluyó Luis Suárez.

"Tengo de vecino a Toni Kroos, es al que más he visto por la urbanización. Me paran y me preguntan más aquí que en Barcelona, pero no es algo que me desagrada", contó Suárez sobre su nueva vida.