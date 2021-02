Compañero de Luis Suárez en el Liverpool: "Fue una 'cagada' por parte del Barcelona dejarlo ir"

Iago Aspas, uno de los mejores goleadores de la liga española en los últimos años habló sobre su ex compañero en el Liverpool, Luis Suárez.

El atacante platicó con diario Marca y aseguró que Barcelona cometió una "cagada" al dejarlo ir al Atlético, líder de la competición y próximo rival del Celta, su equipo.

Real Madrid y Barca esperan una ayuda del Celta

"Sí, creo que tenemos una oportunidad muy buena. Es cierto que llevamos varios partidos sin ganar después de enganchar una racha muy buena. Hemos encadenado un par de derrotas y dos empates consecutivos. Sabemos que vamos a un campo complicado, pero se puede sumar. Creo que aún queda muchísimo. Hace cinco partidos éramos el Milan y ahora somos el equipo de mi pueblo por decirlo de alguna manera. Aquí ganas tres partidos o pierdes tres y con lo parejo que está todo se iguala. Vamos a intentar dar emoción a LaLiga".



¿Cómo está después de su lesión?



"Cada día mucho mejor. Si es cierto que la semana pasada aún no me encontré con mi fútbol. Físicamente el estar un mes parado para un futbolista profesional, aunque entrenes y corras mucho en esas 3-4 semanas, el ritmo de competición lo pierdes, no lo tienes y espero ir cogiéndolo poco a poco y sobre todo cara a un partido tan competitivo como esperamos que sea el del lunes".

El Celta depende mucho de su cuota goleadora



"Bueno, los números ahí están, así lo dicen, pero creo que en algún partido, conmigo en el campo, las sensaciones del equipo fueron malas también. Por ejemplo, en el partido contra el Villarreal tuvimos muy malas sensaciones. Contra el Eibar, sin estar yo, el equipo hizo méritos para ganar y no lo consiguió. Espero que ahora, con mi vuelta, regresemos a la senda de la victoria para tener un mes como el de diciembre".

El Atlético de Luis Suaréz y Cholo Simeone



"La verdad es que siempre había sido un equipo competitivo desde la llegada del Cholo y este año le han dado una vuelta de tuerca a esa estructura y a ese juego. También porque tienen grandísimos jugadores. Además, tienen a Suárez, que hace que todo lo que aparezca cerca del área vaya para dentro".

Compañeros con el uruguayo en el Liverpool



"Sí, una temporada. La verdad es que ya era un delantero nato, un ganador hasta en los rondos y en los partidillos. Siempre daba el 200 por ciento. Lo que se ve en el campo es lo que es en los entrenamientos".







El error del Barcelona al dejarlo ir



"Siempre ha sido un delantero de meter muchos goles, creo que fue una "cagada" por parte del Barcelona, pero bueno también estaban un poco ahogados por el tema del límite salarial. El Atlético se aprovechó, estuvo muy rápido y firmó un gran delantero. De hecho, muchos puntos que obtuvo el equipo son gracias a él y a su acierto".