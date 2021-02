Le llamaban el "nuevo Messi" y Pep lo hizo debutar en el Barcelona; acaba de fichar por un club de la Serie D de Italia

Las vueltas de la vida, y del fútbol. Gai Assulin, uno de los que era llamado como el 'nuevo Messi', ha pasado, desde hace mucho tiempo, a ganarse la vida jugando en clubes de medio pelo y, de categorías sumamente inferiores.

LOS CANTERANOS DEL BARCA QUE NO LOGRARON TRIUNFAR

El israelí, de apenas 29 años, acaba de fichar por el AC Crema 1908 de la Serie D de Italia después de permanecer la última temporada con el Politehnica Lasi de la primera de Rumanía.

El AC Crema dice en su comunicado que Gai Assulin está "dotado de refinadas cualidades técnicas" y que esperan que el jugador se adapte lo más pronto posible al club, más porque será su primera experiencia en Italia.





"Estoy aquí porque siempre quise jugar en Italia y ahora finalmente se ha materializado esta oportunidad. Estoy en una etapa de mi vida y de mi carrera en la que siento la necesidad de involucrarme en un entorno familiar, equilibrado, sólido en valores y relaciones humanas. El Crema me convenció precisamente porque junto al aspecto deportivo une un proyecto social importante", declaró Gai Assulin.



"He tenido muchas experiencias en los campeonatos europeos y ahora quiero compartir lo que he aprendido con club que tiene un pasado importante, de gran perspectiva y que está disputando un gran campeonato. Estoy a disposición del míster y tengo muchas ganas de jugar junto a mis nuevos compañeros", continuó.

UNA CARRERA A LA BAJA

Assulin era la joya de la cantera del Barcelona desde que entró con 12 años y era de los consentidos de Pep Guardiola, sin embargo, no pudo despuntar en el primer equipo con el que llegó a debutar de la mano del mismo técnico. La cláusula que tenía en aquel entonces era de 20 millones.



Del Camp Nou se marchó al Manchester City. Pero tampoco logró asentarse en el Etihad y sólo jugó con el equipo reserva antes de salir cedido al Brighton. En Inglaterra tampoco encontró su fútbol y, posteriormente, firmó por el Racing de Santander, el Hércules y el Mallorca. En los dos primeros descendió y en el último apenas tuvo minutos. Después se marchó al Hapoel Tel Aviv para regresar más tarde a España, al Sabadell. Sus últimas aventuras habían sido en el Kairat Almaty, de Kazajstán, y en el Politehnica Lai, de Rumanía.