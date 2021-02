Polémica por el nuevo diseño de la camiseta de la selección de Argentina de Lionel Messi

Y todo parece indicar que la selección de Argentina ya tiene nueva piel para estrenar este 2021.

Se ha filtrado recientemente el uniforme que usará la selección albiceleste para las eliminatorias sudamericanas y para la Copa América, si es que al final se confirma el certamen, ya que el año pasado fue suspendido por la pandemia del coronavirus.

Ahora bien, la nueva camiseta no ha gustado a muchos en Argentina y esto se puede confirmar en las redes sociales.

El diseño que ha lanzado Adidas ha generado polémica, pues pese a que mantiene las tradicionales franjas, lo que no gusta a los hinchas son los detalles de camuflaje.

"En La Salada se encuentran mejores cosas. Hace años que Adidas es una desilusión. Paupérrima calidad y pésimos diseños", "cómo se va a poner eso Leo Messi por dios, que mal va quedar eso con la 10 en la espalda por favor", "horrible, ¿por qué pierden la oportunidad de homenajear a Diego con una camiseta retro?" o "una falta de respeto. Y no pasa por linda o fea, me parece que no es por ahí. De todos modos ojala ganemos la copa", fueron algunos de los comentarios que se encuentran en las redes sociales.

Seguramente Adidas lanzará oficialmente en los próximos días esta camiseta de Argentina, que ha generado escándalo por su diseño.