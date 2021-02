Rivaldo confirma que Messi se irá al PSG: "Fue su último partido de Champions en el Camp Nou"

Al Barcelona le pegaron un tremendo baile el pasado martes en la ida de los octavos de final de la Champions League. 4-1 perdieron en el Camp Nou ante un PSG que no contó con Neymar ni con Di María.

Los rumores de una posible salida de Lionel Messi tras lo ocurrido ante el PSG se han disparado de nuevo y Rivaldo, exjugador del Barcelona, ha terminado por confirmar esto.

Primero, el brasileño tiró duro sobre el 4-1. "No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta”, remarcó.

En cuanto a lo que pasará con Messi, el jugador que fue un líder en el Barcelona, afirma que Messi se va a ir al PSG.

"Esta goleada ante el PSG será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou”, dijo.

Y agrega: “El Barcelona no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos".

Rivaldo no culpa a Messi de los ocurrido el pasado martes en el Barcelona-PSG, donde desnudaron completamente a los de Koeman.

"Está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid”, expuso.

SOBRE KOEMAN

Uno de los responsables para muchos de los ocurrido ante el PSG es el entrenador del conjunto azulgrana, Ronald Koeman. Rivaldo salió en su defensa.

“Esto sólo demuestra que el Barcelona no tiene plantilla. No la tiene. No puede rotar cuando no están los mejores. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y sin embargo sacaron un once potentísimo”, expresó.

Koeman fue atacado por haber alineado a Gerard Piqué, quien venía de una larga lesión, pero Rivaldo dice que hasta él lo hubiese puesto en el 11 titular.

"Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué, aunque no haya alcanzado su nivel competitivo”, aclaró.

ATACA A LA DIRECTIVA

Rivaldo lamenta que la directiva del Barcelona no ha podido hacer un trabajo correcto en la actual temporada.

“Sí, declaro públicamente que apoyo a Joan Laporta porque creo que el club necesita la figura de un presidente fuerte que sea capaz de devolver al club donde pertenece, a luchar y reclamar el espacio que siempre tiene que ocupar", comentó.