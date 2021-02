Laporta desvela su proyecto deportivo: el futuro de Messi, Griezmann y los ídolos que regresarían

A tan solo 10 días para las elecciones, el candidato a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, presentó este jueves su proyecto deportivo en caso de volver a tomar las riendas del equipo.

Así marcha el Barcelona en la tabla de la Liga Española

El dirigente de 58 años desgranó los puntos claves de su proyecto al lado de Rafa Yuste, el responsable de la parcela deportiva de su candidatura; Xavier Budó, experto en desarrollo de talento deportivo y Jordi Mompart, profesor de Física de la UAB y experto en tecnologías cuánticas, aunque no desveló los cargos que podrían tener los exjugadores que también lo acompañeron como Víctor Valdés, José Ramón Alexanko, Sergi Barjuan, Pichi Alonso y Víctor Múñoz.

Laporta dio pistas que de volver a la presidencia azulgrana, los ídolos como Carles Puyol, Xavi Hernández y Andrés Iniesta podrían regresar para tener algún cargo en la institución. Además le pide a Messi que lo ayude para crear un equipo ganador.

Su campaña

''Mantendré la coherencia de la campaña. Por respeto, primero hablaré con los profesionales que están y luego aportar a personas que nos aporten. Contamos con Benaiges, Alexanko, Víctor... queremos gente con experiencia y sabia nueva. No nos temblará el pulso para avanzarnos a lo que vendrá. Tenemos que ser una referencia en la aplicación de la inteligencia artificial, el Big Data y las tecnologías''.

Organigrama deportivo

''Seré coherente con lo que he hecho hasta ahora. Por respeto a los profesionales que están trabajando ahora en el club, quiero hablar con ellos cuando llegue. Eso, lo primero. Hoy están aquí personas con las que, aparte de tener buena relación, hemos tenido buenas experiencias juntos y consideramos que nos pueden ayudar. Todas las nuevas etapas implican cambios, evidentemente. El fútbol ha cambiado y eso es algo que hemos hablado con Mateo Alemany. Debemos avanzarnos a las cosas, debemos ser referencia en todos los ámbitos''.

Koeman

''Lo que intentó Koeman fue retar a sus jugadores para decirles que ante el Elche no se podía fallar y no se falló. Hay Liga. Koeman lo está intentando todo. Hay que conseguir que Leo vuelva a sonreír, si sonríe, podemos volver a aspirar a todo''.

Laporta confirma cuánto le genera Messi al Barcelona

Messi

''Para que Messi vuelva a sonreír, necesita que haya un proyecto ganador. Cuando no van bien las cosas, es el momento de estar más cerca de los jugadores y del equipo. Ya empieza a sonreír un poco, pero tiene que hacerlo más con un equipo que vuelva a aspirar a la Champions y que se sienta querido. Nos tiene que ayudar a crear el equipo de los próximos años''.

Iniesta y Xavi regresarían si gana las elecciones

''Todos son activos del Barça y no queremos que se sientan utilizados, tenemos una buena relación con todos ellos y cuando ganemos, valoraremos todo''.

También volvería Puyol

''No es que me gustaría, me gustará. Tenemos una muy buena relación. Si ganamos, me gustará que esté con nosotros''.

Griezmann

''A Griezmann lo que haré será animarlo, que crea en él mismo para volver a marcar goles, como hizo en la eliminatoria de Copa, y si es necesario, se lo diré en francés''.

La polémica expulsión en el Atalanta-Real Madrid

''Me lo han contado, pero no lo miré. Vi el partido del Barça y después tenía que trabajar en la candidatura''.