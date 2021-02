Fernando Signorini: "Entrenar a Messi es como entrenar a un gato para cazar ratones, es extraterrestre; CR7 es terrenal"

El preparador físico argentino que trabajó a la par y fue amigo íntimo en vida del ídolo Diego Maradona, Fernando Signorini, respondió a la comparación de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, como dos de los futbolistas élites del siglo XXI.

En entrevista exclusiva a DIEZ desde suelo sudamericano, Signorini contó de su experiencia de haber dirigido al astro del Barcelona durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 en donde estuvo presente como parte del cuerpo técnico del ahora fallecido, Diego Maradona.

"Entrenar a Messi es como entrenar a un gato para cazar ratones. Son jugadores que nacen con esas condiciones increíbles, después la vanidad puede hacer que uno se crea importante; lo importante es protegerlo, cuidarlo y no arriesgarlo con esfuerzo que no tenga nada que ver con el fútbol, pero hoy el negocio (fútbol) exprime el limón de los jugadores hasta la última gota y los pone en riesgo, no solamente de lesiones, sino de dar su versión en cada encuentro", respondió Fernando Signorini.

Según él, "Messi es de otro planeta. Cuando se hacen comparaciones se puede hacer entre los mortales, ahora Leo como Leo, como crack en su momento Alfredo Di Stefano, Pelé, eran de otra dimensión".

En comparación con Cristiano Ronaldo, tiene claro que "yo no sé quién hace este tipo de comparaciones, los mejores son para disfrutarlos, no para compararlos. Uno puede decir quién me gusta más, no quién es el mejor y a mí sinceramente, yo creo que Ronaldo es un maravilloso atleta, extraordinario goleador, pero te repito, es un ser terrenal, Leo es extraterrestre y es un artista que juega al fútbol, lo que hace él es muy diferente y precisamente será recordado por siempre, porque lo que hace emociona".

Finalmente, catalogó que terrenalmente es Iniesta quien le ha sorprendido en su forma de practicar el fútbol.

"Leo no entra en esa categoría porque es extraterrestre; en los humanos, para mí sin duda es Andrés Iniesta quien mejor interpretaba y conocía los mejores secretos del juego aunque no poseía un físico como el que muchos reclamas quienes conocen muy poco. El fútbol va más allá de lo artístico que de lo físico", argumentó.

LLANTO EN EL MUNDIAL 2010

La selección de Argentina que participó en la Copa del Mundo del 2010 no logró quedarse con el título, al ser eliminados ante (4-0) ante Alemania con una generación de oro con Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín o Carlos Tévez.

En palabras del laureado preparador, hubo mucho llanto en el camerino, sin embargo, manifiesta que no le reprocha nada a esa generación.

"Fue un momento de mucha emoción, yo sinceramente entiendo, pero no comparto. Cuando das el máximo y no te llevas la victoria, puedes estar tranquilo; para mí es demasiado perverso pretender querer ganar siempre, si hubo alguien que se quedó con las ganas de dar algo tiene que lamentarse. Los chicos de la selección de Argentina te puedo asegurar que no tenían ningún argumento para lamentarse porque habían dado todo", cerró.