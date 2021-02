Koeman le pide a sus jugadores no siempre depender de Messi y anuncia una buena noticia

Ronald Koeman habló en rueda de prensa para analizar el partido de este sábado contra el Sevilla. El técnico adelantó que Araújo se recuperó de su lesión, Pjanic es baja por molestias en su tobillo derecho y aclaró que todo el equipo deber dar un paso adelante y no siempre exigirle a los mismos, como por ejemplo Messi que lleva tantos goles como todos los delanteros juntos.

Así marcha el Barcelona en la tabla de la Liga Española

Partido entre semana

''Es una ventaja para ellos, pero estamos preparados''.

Doble duelo contra Sevilla

''Son dos partidos diferentes. Mañana es campeonato y el miércoles, Copa. Hay que intentar ganar los dos. Sabemos el resultado de la ida de la Copa y mañana es seguir con nuestra racha que estamos haciendo en la liga. Sumar puntos y presionar a los de arriba''.

Primer parte ante el Elche

''Lo hemos hablado y analizado de forma individual con los jugadores. Pero no todos los partidos son perfectos. Hay altibajos durante los encuentros''.

Veteranos

''No siempre lo pueden hacer solos. Leo Messi lleva 18 goles. Los otros atacantes, juntos, llevan la misma cifra. También necesita ayuda. No siempre hay que pedir a los mejores o mayores. La responsabilidad ha de ser a todo el equipo, no sólo a los mayores''.

Responsabilidad

''Si eres entrenador del Barça, siempre existe mucha presión. Si no ganas, siempre el culpable es el entrenador, acepto y asumo. Hay tiempo de analizar y hablar sobre el futuro, pero soy optimista y pienso que ganamos mañana''.

Koeman y las bajas de cara a la próxima temporada

¿Votará en las elecciones?

''No voto porque no soy la persona que tiene que hacerlo. Vamos a entrar en la última semana de campaña. Los candidatos van a salir todos los días, cada uno tiene su historia, lo que piensa que es mejor para el club. Tengo que esperar y los socios tienen que decidir''.

Semana más importante

''No estoy de acuerdo. Parece que sólo jugamos nosotros partidos muy importantes. Este fin de semana se enfrentan los de arriba. Hay presión para todos, no más para nosotros y menos para los demás. Si eres entrenador del Barça, la presión existe en todos los partidos''.

Araújo

''Ha hecho muy buena temporada. Es un defensa joven, ha aprendido mucho, ha demostrado su calidad, su físico. Es importante tener gente fuerte y rápido. Ha de mejorar juego con balón, pero aporta muchas cosas. Entra en la lista y todos tienen opciones de jugar''.