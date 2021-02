Lautaro Martínez admite que negoció su fichaje con el Barcelona y confirma su futuro

Lautaro Martínez estuvo verdaderamente cerca de llegar al FC Barcelona, pero prefirió seguir en Italia, donde es figura con el líder del campeonato, el Inter de Milán. El delantero argentino confiesa que se quedará en el club por mucho tiempo, en un diálogo con la Gazzetta dello Sport.

Fichaje por el Barça

''Es cierto, estábamos trabajando con el Barcelona, ​​ese era el camino, no puedo decir lo cerca que estuve de ese club''.

Habló con su entrenador

"Le dije: 'Mi cabeza está aquí, es una promesa, no me dejo condicionar'. Ahora es el pasado, renuevo con el Inter y me quedaré por mucho tiempo''.

Conte, determinante para quedarse

''Él ha cambiado mi carrera. En la fase de no posesión, aprendí a reconocer situaciones, a leer bien el juego primero, prestando atención incluso cuando otros tienen la pelota''.

Líderes en Italia

''Favoritos no es una palabra que me guste. Eso sí, este primer lugar da sensaciones positivas. Es lindo, porque no es casualidad sino fruto de lo que hacemos con nuestro entrenador. Como él dice, trabajamos para dejar al Inter en la mejor posición posible''.

¿Qué haría si sale campeón?

''Estoy preperado para tatuarme el Scudetto''.

Relación con Lukaku

''Tuvimos una infancia muy similar y difícil. Siempre hemos sabido que para llegar allí tendríamos que hacer más cosas y mejor que otros. Y esto lo traemos al campo''.