La dura confesión de Keylor Navas luego de sus disputas con Iker Casillas: "Una parte del Real Madrid no creía en mí"

Keylor Navas sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo, el tico es de los grandes líderes que tiene el PSG y uno de los que más cariño recibe por sus actuaciones.

El arquero de Costa Rica habló en una entrevista con la página web del conjunto parisino, donde detalló parte de su pasado en el Real Madrid y las disputas que tenía con Iker Casillas.



Keylor Navas fue claro en ese tema de arqueros con la frase: "Una parte del Real Madrid no creía en mí". En su primera temporada el centroamericano fue suplente del español en la Casa Blanca.





Y añadió: "Cuando llegué al Madrid no intenté demostrar que era mejor portero que Iker y que mi carrera iba a ser más exitosa que la suya. Simplemente intenté aprovechar la oportunidad que me dieron de trabajar duro, con humildad y de hacerlo lo mejor posible. Y también es por eso lo que he intentado en París, de dar el máximo y de levantar con mis compañeros el mayor número de títulos posibles por los aficionados y para mi familia".

Keylor también comentó sobre otras situaciones como el afecto que le tienen en Francia: "Siento el cariño de todos en París. En España tenía la sensación de que una parte del club no confiaba totalmente en mí. Estaré siempre eternamente agradecido a la afición del Real Madrid por su apoyo incondicional que me mostraron y que todavía me muestran pese al hecho de haber cambiado de equipo".



No era lo mismo con la plantilla y el DT: "Mis compañeros del club siempre creyeron en mí. Aquí en el PSG, las cosas son un poco distintas. Todo el mundo cree e intento corresponder su confianza en cada partido".

Navas también contó cómo se sintió luego de perder su primera final de Champions League contra el Bayern Múnich: "Gracias a Dios hemos vivido una experiencia maravillosa durante toda la fase final en Lisboa. Nos quedamos muy tristes por no alcanzar el objetivo de ganar la final, pero creo que aprendimos mucho de aquello. Ahora estamos creciendo y queremos alcanzar otra final para ganarla. Para algunos jugadores esta experiencia de llegar tan lejos fue inédita y es normal que en esta situación no sepas lo que afrontas", cerró.