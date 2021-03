Laporta reveló lo que hizo Messi tras convertirse en nuevo presidente del Barcelona: "Creo que quiere quedarse"  

Joan Laporta ha devuelto la ilusión al barcelonismo luego de ganar las elecciones presidenciales el domingo a Victor Font y Toni Freixa.

El nuevo mandatario culé habló luego de su victoria en una entrevista para El Món de RAC1 y reveló lo que hizo Messi, mejor jugador de la plantilla blaugrana.



"Sí, me han felicitado algunos jugadores ¿Quién? Pues por ejemplo Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba, creo que es normal", contó.

Laporta aseguró también que después de hacer algunas auditorias comenzará a tomar decisiones oportunas, entre ellas tratar de renovar a Lionel Messi.



Además, Joan se mostró feliz porque el argentino fue parte de las elecciones: "Fue muy bonito ver a Messi yendo a votar. Es una prueba más de que ama al Barça".





"Estoy convencido de que se quiere quedar", es la frase que tiene ilusionado al barcelonismo sobre la continuidad de Messi.

"Estoy muy tranquilo de que podremos hablar. Haremos lo mejor para el Barça y para Leo. Él me dio ánimos y me felicitó. Cuando tenga el resultado de la auditoría podremos hacerle una propuesta atractiva a nivel deportivo. Podrá volver a ganar Champions. Estoy convencido de que se adaptará al tema económico porque no se guía por el dinero", cerró Laporta.