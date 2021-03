Bombazo en las elecciones de Barcelona: "Si gano, hoy mismo llamaré a Jorge, papá de Lionel Messi"

Joan Laporta, el favorito de todo el barcelonismo a ganar las elecciones a la presidencia, fue el primero en votar y dejar unas picantes declaraciones.

El mandatario aseguró: "Las sensaciones son buenas. He salido a votar y ha salido el sol. Espero que sea una gran jornada democrática. Lástima que no podemos vivir el día cerca de los seguidores barcelonistas por culpa del coronavirus".



Además, tiene claro que su proyecto es el mejor para el Barcelona, algo que el conjunto culé no ha tenido en los últimos años llenos de fracasos.

Laporta ya hizo su primera promesa si gana las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.



"Tenemos el mejor proyecto para afrontar el reto más importante de nuestras vidas. Queremos que el Barça vuelva a ser sostenible y que nunca deje de ser propiedad de sus socios. Hemos hecho una gran campaña", declaró.

Laporta destacó el trabajo que se está haciendo en la cantera del Barcelona y resaltó el gol de Ilaix Moriba ante el Osasuna en la liga española.





"Estoy muy orgulloso de la Masía. Ahora toca ir a París a competir y a dignificar la imagen del club. Las victorias del equipo masculino y del femenino fueren el preludio de la gran fiesta de la democracia que nos espera hoy", afirmó.

Joan Laporta tiene claro lo que hará si llega a ser presidente del Barcelona: "Si gana, ¿Lo primero que hará mañana será llamar a Jorge Messi?", le cuestionaron. La respuesta fue clara: "¿Por qué mañana? Puedo hablar esta noche, la noche es larga", cerró.