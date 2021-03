Sergio Ramos rompe el silencio: su futuro en el Real Madrid, el rival que más le complicó la vida y mensaje para Ibrahimovic

Sergio Ramos atendió a los medios de comunicación con motivo del próximo estreno de la docuserie que llevará a cabo Amazon Prime (La Leyenda de Sergio Ramos). La serie tendrá seis episodios y contará los hitos del capitán del Real Madrid y los duros momentos que atravesó en su carrera.

Todo lo que se perderá Ramos si se va del Real Madrid

Además tendrá imágenes inéditas de todas sus conquistas y con el testimo de todos aquellos con los que ha compartido vestuario: Zidane, Casillas, Roberto Carlos, Modric, Kroos, Busquets, Del Bosque, entre otros.

El defensor tomó la palabra en un momento crucial de su carrera, pues su contrato con los blancos aún sigue en el aire y acaba el próximo mes de junio. También dijo que está feliz porque ya se recuperó de sus molestias y quiere volver a los terrenos de juego.

Referencias

''Siempre han sido una referencia para mí Hierro y Paolo Maldini, también otros muchos del Sevilla, y luego a partir de ahí quise consolidar un Ramos con su propia identidad. Creo que no me ha ido mal, aunque siempre hay margen de mejora''.

Su compañero más talentoso

''He tenido la fortuna de compartir vestuario con los mejores. Los dos Ronaldo, Beckham, Roberto Carlos... Y también en la selección, Xavi, Iniesta, Puyol. Me ha gustado ir cogiendo de cada uno un pellizquito para que me sume''.

El rival más duro

''¿Rival más fuerte? El Barça de Pep, que fue el mejor Barcelona de la historia, marcó una época y ahí creo que fue el rival que más nos complicó la vida''.

Los dos mejores jugadores que ha visto

''Siempre he tenido cariño a Ronaldinho. Conozco la mentalidad del brasileño, es uno de los más grandes de este deporte. Pero hay que ver lo que duran algunos en el tiempo. Del Madrid, me quedo con Zidane; y del Barça,con Ronaldinho''.

Críticas a los árbitros

''De los árbitros en su día he dicho cosas cuando algo no me ha gustado, pero lo más inteligente es estar al margen, son personas y se pueden equivocar. Soy un defensor del VAR porque está para ayudar. Los árbitros son parte de nuestro deporte y merecen respeto. A los árbitros hay que darles cariño para que lo hagan de la mejor manera posible''.

Polémico like de Ramos en Instagram y se hace viral

Cristiano Ronaldo, señalado en Italia

''Es el buque insignia de la Juventus. Piensas en la Juve y piensas en Cris. Nosotros, si viene una racha mala, sólo se habla del capitán y del entrenador. Es algo de lo que tienes que mantenerte alejado, Cris marca la diferencia. Nada garantiza el éxito, cualquier equipo te puede ganar en la Champions. Ayer cayó el Barça, anteayer la Juventus... Puede pasarle a cualquiera, esperemos que no a nosotros''.

Rivalidad con Zlatan Ibrahimovic

''Le tengo un cariño y un aprecio especial por su carrera. Es un killer diferente, es un ejemplo para todos los jugadores que a su edad quiera volver con la selección. Es un orgullo para él y para el mundo del fútbol. No hay jugadores jóvenes y mayores, los hay buenos y malos y él es de los buenos''.

Clásicos contra el Barcelona

''He vivido de todo, bueno y malo. Se podrá ver la repercusión de ese partido, cuando le ganas al eterno rival la satisfacción, aunque sean sólo tres puntos, dura para todo el año. Me ha tocado sufrirlo y disfrutarlo. Cuando dimos un golpe en la mesa el año pasado en el Camp Nou, tiene un sabor especial. Ojalá lo pueda seguir disfrutando, es mágico''.

Entrenador llama a Ramos para sacarlo del Real Madrid

El confinamiento por coronavirus

''Aceptar el drama social y sanitario fue muy duro, somos personas y tenemos sentimientos. A nivel profesional, echabas de menos jugar y entrenar en Valdebebas. Pero aproveché para disfrutar de mi familia. Planificaba sin rumbo en el gimnasio porque no sabíamos cuándo volveríamos. Entrené muy duro para volver a mi mejor nivel porque queríamos la Liga. Sabíamos que el resto de equipos iban a pinchar y nosotros queríamos ganar los 11 partidos''.

Recuperado de la lesión

''Por fin estoy de vuelta con el equipo. Ahora llega lo más importante y me gustaría ayudar con un gran rendimiento. Ojalá podamos ganar un gran título y dedicárselo a la afición''.

Su futuro

''Hay mucha incertidumbre. Me gustaría poder decir algo, pero no hay nada nuevo. Pensaba sólo en volver de la lesión y en acabar del mejor modo posible la temporada. De la renovación no hay nada nuevo. Garantizo que cuando la haya, seré el primero en comunicarla. Pero ahora estoy tranquilo. Ahora estoy centrado en saborear el año''.