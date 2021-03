Cristiano Ronaldo puede volver al Real Madrid, Jorge Mendes lo ha ofrecido al club

Después de la eliminación de la Juventus en la Champions League a manos del Porto de Portugal, el futuro de Cristiano Ronaldo está en duda para la siguiente temporada, en Italia informan que el portugués no continuaría.



Este jueves el periodista Josep Pedredol, de El Chiringuito, ha informado que CR7, de 36 años, podría volver al Real Madrid ya que su agente, Jorge Méndez, se ha comunicado con la directiva para ofrecerlo, aunque no sabe si lo hizo en un tono formal.



"Me cuentan que Jorge Mendes ha hablado con el Real Madrid. Jorge Mendes ha planteado la vuelta de Cristiano, seguramente en tono informal", explicó Pedredol.



"Mendes tiene buena relación con el Real Madrid, pero el tema de Cristiano ha surgido. No sé si Cristiano sabe o no sabe, pero han hablado con el Madrid”, aseguró el conductor del programa, Josep Pedrerol.





Actualmente en Italia figuras como Alessandro Del Piero y Fabio Capello no se guardaron nada ante la eliminación temprana de la Vecchia Signora. “Cristiano tiene responsabilidades, por supuesto. No tuvo muchas ocasiones, pero desperdició aquel cabezazo que nos acostumbró a aprovechar siempre. Sin embargo, no puede ser únicamente culpa suya. La Juve jugó más de una hora 11 contra 10″, aseguró Del Piero.



Por su parte Fabio Capello declaró que “el primer gol en el primer partido es un regalo, hay un gran descuido en el segundo. Ciertos goles no se pueden encajar. El penal es otro regalo. Demiral está demasiado ingenuo, es un error gravísimo. Pero esto ya es lo más grave: Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, declaró el entrenador.





Y no solo fueron ellos, también el expresidente Giovanni Cobolli ha calificado como un error la compra de Cristiano por 100 millones de euros hace tres temporadas. “¿Cristiano Ronaldo fue una compra equivocada? ¡Absolutamente sí! Lo dije desde el primer día, mostrando aprecio por un gran campeón, que es, pero es demasiado caro y demasiado condicionante”, aseguró Cobolli en una entrevista en Radio Punto Nuovo.



“Es asunto de la Juventus vender o no a Ronaldo, pero vale un millón por gol”, dijo el exdirigente sobre el portugués, que pese a tener números notables no ha logrado cumplir el objetivo del club con su llegada, que es conquistar la tan esquiva “orejona” de la Liga de Campeones.