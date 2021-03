Equipo pretendiete de Messi se retira por su fichaje y revelan dónde jugará la próxima temporada

En su momento fue equipo que más lo quiso sacar del Barcelona, este día ha hecho oficial que se retira desde ya para un posible fichaje por Lionel Messi.

Esta escuadra es el Inter de Milán, el club italiano ha decido dar un paso al costado y fue su propio vicepresidente, Javier Zanetti quien lo anunció.



"¿Leo un día en el Inter? No podemos decir que sí porque es jugador del Barcelona hay que respetar su carrera y su club. Y por respeto al nuestro, no me gusta hablar de estas cosas", aseguró el ex capitán interista en una entrevista con ONtime Sports.

Barcelona puede respirar un poco más tranquilo al saber que un gigante ha dejado la batalla por quedarse con Messi.



Y agregó: "Creo, sin embargo, que Messi seguirá ahí en el Barcelona", dijo de manera rotunda el 'Pupi', quien también vestuario con el astro.

Ahora el argentino solo está siendo tentado por dos equipos en particular, PSG y Manchester City. Dos entidades que se han mantenido desde el principio en busca del jugador.



De su posible llega al Inter hasta se habló en el pasado de una compra de un departamento brutal por parte de Messi en el lugar más caro de Milán y a solo veinte minutos del San Siro.