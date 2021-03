El bajo precio de salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus: no supera siquiera los 30 millones

Increíble o no, el valor de mercado de Cristiano Ronaldo no supera los tres dígitos en millones y hace preguntar si en realidad el jugador portugués ya está devaluado o no.



Lo cierto es que la Juventus de Turín desembolsó 100 millones de euros por CR7 para sacarlo en 2018 del Real Madrid, mismo club al cual quiere regresar este verano según informan medios españoles, pues su agente, Jorge Mendes, ha mantenido pláticas con la institución merengue respecto a su posible llegada.





A menos de tres años de su arribo a Italia, Cristiano busca su salida la ‘Vecchia Signora’ tras tres rotundos fracasos en Champions League, algo que fue poco común cuando vestía de blanco. Respecto a esto, según el diario ‘Correire dello Sport’, el club bianconero ya ha puesto a la venta al jugador luso y su precio es sorprendente.



29 millones de euros es la tasa del ‘Bicho’, ya que de acuerdo con el medio italiano la Juventus ya ha recuperado un total de 88 millones de euros de los 115 que en realidad costó con variables incluidas y prefiere venderle este verano antes de que acabe su contrato y se marche libre el próximo.





Sin embargo, Cristiano no es para nada barato. El portugués tiene una ficha salarial de las más caras del mundo, de acuerdo con Diario AS, estamos hablando de 64 millones de euros brutos al año. Es decir, el sueldo de Ronaldo represente una quinta parte global de la nómina económica de los equipos italianos.