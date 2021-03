Koeman reveló la promesa que le hizo Laporta y la respuesta contundente al fichaje de Haaland: "Esto cambia rápido"

Barcelona enfrenta el domingo a la Real Sociedad en una difícil salida al estadio de Anoeta por la jornada 28 de la liga española.

Ronald Koeman, DT azulgrana, habló este sábado sobre el partido, el fichaje de Haaland y también de la promesa que le hizo Laporta.



Barcelona vs Real Sociedad



"Es el tercer cruce contra ellos. Es un equipo fuerte, uno de los mejores del campeonato. Quier jugar, construir y presionar, al contrario. Son encuentros interesantes en muchos aspectos. Será un partido complicado".





Anoeta y los fantasmas del pasado



"No creo que sea el encuentro más decisivo. Vamos detrás del primero y cada partido no ganado nos costará. Es un campo, eso sí, complicado. Es un equipo que juega muy bien y que tiene un entrenador con buenos aspectos del juego. Hay que dar la cara y estar a nuestro nivel, con y sin balón. Tácticamente también será un cruce interesante".



Laporta, el líder de Barcelona



"Es importante para el club que haya presidente y un futuro. Es importante tener la tranquilidad de tener una cara del club. Pero a nosotros no nos cambia nada, en el sentido en que hay que jugar. Pero para el club es importante tener a Laporta".

La promesa que le hizo



"Es importante que destaque el trabajo que hacemos. Me ha dicho, en el viaje a París, que confía en mí. Y es importante, pero esto puede cambiar si no hay resultados".



Reunión con Laporta



"Después del partido de mañana hay parón y tendremos tiempo de hablar del equipo, de fichajes si es posible... habrá tiempo para conocernos más".



Contundente con el tema Haaland



"No es momento de hablar de un jugador que no es nuestro, por respeto a su club y a los demás. Se habla mucho del año que viene, fichajes... no me gusta. Necesito concentración en el partido de mañana con los futbolistas que tengo. El año que viene es el año que viene".

Messi y De Jong en peligro



"Sabiendo que están a una tarjeta de la sanción, es lo que hay. No reservo a nadie. Si se las sacan, pondré a otros. Son muy buenos, Leo marca la diferencia. Pero el partido de mañana es importante".