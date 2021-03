FIFA abre procedimiento a México y podría hasta quitarle puntos en el Preolímpico Sub-23

La FIFA ha informado que le ha abierto un nuevo procedimiento disciplinario a la Federación de Fútbol de México por los insistentes gritos homofóbicos que se dan en sus estadios en competencias oficiales.

Esta vez ha sucedido en el Jalisco, escenario donde se desarrolla el torneo Preolímpico Sub-23 de la Concacaf y donde los aficionados que han ingresado han gritado de forma discriminatoria "put..." al portero de República Dominicana.

Según ha establecido por la FIFA, las sanciones pueden ir desde una multa económica, la pérdida de los tres puntos o bien vetar este estadio para próximos compromisos. De llegar a tomar la drástica decisión de restarle puntos, el Tricolor podría enfrentarse a Honduras y no a Canadá en las semifinales, sin embargo las posibilidades de momento se ven remotas.

“La FIFA puede confirmar que ha abierto un procedimiento disciplinario en contra de la Federación Mexicana de Fútbol a raíz de incidentes discriminatorios durante el partido entre México y República Dominicana disputado el 18 de marzo de 2021”, fue el informe que brindó la FIFA a ESPN este viernes.





Según ESPN, en caso de que les cierren este recinto deportivo, el juego de semifinales ante Canadá el próximo domingo (7:00 PM), se jugaría sin público, debido a que sería en el mismo estadio en el que se jugó el partido contra República Dominicana.

De momento FIFA únicamente investiga el partido ante los dominicanos, sin embargo este mismo grito se presentó el miércoles durante el juego entre mexicanos y estadounidenses en el estadio Akron.

Para México estas sanciones económicas no son nuevas, anteriormente ya han sido multados por estas expresiones provenientes desde las graderías, además el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para evitar que continuaran este tipo de acciones, decidió crear el protocolo de los tres pasos y hasta se hicieron videos para incentivar a la afición a no continuar con el grito de “Put...”, sin embargo no ha funcionado y otra vez están expuestos a sanciones.