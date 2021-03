Dura confesión: "Pep Guardiola nos daba una patada en el culo en cada sesión de entrenamiento"  

Thoma Müller se destapó en una entrevista con el Daily Mail. El delantero alemán habló sobre la etapa de Pep Guardiola en el Bayern Múnich, actual campeón de la Champions.

El teutón habló sobre la presión que siente el jugador dentro de las gestiones de entrenamiento del entrenador española y la profunda huella que le dejó.



Müller fue capaz de explicar el método de Pep y fue claro con sus palabras: "Jupp Heynckes se había retirado y Guardiola lo intentó todo para tener éxito. Así que no tuvimos tiempo de descansar en nuestras victorias, porque Guardiola nos dio una patada en el culo en cada sesión de entrenamiento, ya que quería mostrar a todo el mundo que en la nueva Liga podría hacerlo de nuevo".





Y agregó: "Pep Guardiola siempre tenía un plan con nosotros, y después de 10 minutos, teníamos cuatro o cinco planes diferentes más, él lo cambiaba todo. Observaba al rival y pensaba: 'Oh, mi primer plan no era lo suficientemente bueno' o 'mi primer plan no funcionó", reveló.

Müller destacó la táctica y el estilo de juego del entrenador español y aseguró que no conoce cómo es su actualidad en el club que dirige.



"No sé la situación ahora mismo en el City, pero en nuestros tiempos, Guardiola decía: 'Te llevaré hasta el área y después tienes que mostrarme tu talento y tu sentimiento'. Así que planifica y prepara todo hasta unos 20 metros delante de la portería... Allí teníamos a jugadores como Ribery, Robben, Mario Gómez, Mandzukic, Gotze, yo mismo, Douglas Costa y decía: Los llevo hasta ahí y luego tienen que hacer el resto del trabajo".

Y siguió Müller en su extensa entrevista: "En los dos últimos años, el Liverpool fue increíble. Pero normalmente un buen equipo con Pep Guardiola gana la Liga, seguro. La forma en que prepara a sus equipos, los partidos contra conjuntos menores, es el mejor. Pero cuando dos clubes top juegan entre sí, la diferencia no es lo suficientemente grande como para dejar de lado los hechos aleatorios".