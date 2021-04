El gran consejo de Zidane a Messi y el jugador que le pide a Florentino que renueve: "Ojalá no sea su último Clásico"  

Zidane dio la cara este viernes para hablar del Clásico contra el Barcelona que define mucho en la liga española.

El DT habló de varios temas y le envió un consejo a Lionel Messi: "Que se quede, ahí en Barcelona está muy bien".



Además, le solicitó a Florentino Pérez la renovación de uno de los jugadores de la actual plantilla: "Ojalá no sea su último Clásico", dijo.





Estado del equipo



"Lo preparamos de la misma manera que el otro día, sabemos que tendremos un partido complicado, con una exigencia máxima. Hemos descansado y estamos preparados".



Favorito al título el que se lleve la victoria



"El Atlético es el que tiene ventaja y LaLiga hasta el final la vamos a tener que jugar todos. Es mucho tiempo que llevo diciendo eso. Es una Liga muy competitiva y muy buena. Hasta el final no se va a saber quién es el campeón. Quedan muchos puntos".



Las tácticas de Zidane



"Estamos trabajando cada día, preparando las cosas. Sabemos que falta mucho, estamos en un buen momento. Sabemos que tenemos mucho en juego y queremos seguir vivos en las dos competiciones".

El futuro de Vinicius



"Lo que te puedo hablar es de los nuestros. Estamos contentos con Vini. Eden no puede estar. Hemos tenido problemas con los lesionados, pero tenemos una plantilla y larga y todos están comprometidos. Nosotros estamos disfrutando de Vini, pero hay que dejarlo tranquilo. No hay que hablar mucho, es muy joven. Él está tranquilo y me alegro, porque hay mucho ruido".



Más que tres puntos



"No, son tres puntos, igual que los de Cádiz y Eibar. Es verdad que la repercusión no es la misma, pero son tres puntos".



Si el Madrid pierde el Clásico, ¿decir adiós a la Liga?



"No, y no estoy pensando en eso. Vamos a darlo todo y estamos positivos".



Mbappé y su deseo de jugar en Madrid



"Nos conocemos muy bien. No es mi jugador y no puedo hablar de nada. Me interesa el partido de mañana, luego que Kylian es un gran jugador y lo que quiere en el el futuro, pues ya veremos".

¿El último Clásico de Messi?



"No quiero que sea el último Clásico de Messi, que se quede, que se quede en el Barcelona. Está bien ahí. Es bueno que se quede para LaLiga".



Sergio Ramos renovación



"Ojalá que no sea su último Clásico y se quede aquí".