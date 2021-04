Es su segundo amor: Neymar revela a lo que se quiere dedicar una vez que se retire del fútbol

Tras clasificar de nueva cuenta a la semifinal de UEFA Champions League, Neymar Jr, estrella del PSG, está en el ojo del huracán, pero del estrellato, tal como busca estar una vez que se retire del fútbol.



Y es que el talentoso brasileño desveló a lo que se quiere dedicar una vez que cuelga a las botas, siendo nada más ni nada menos que un glamuroso jugador de póker profesional, esto según la entrevista que concedió al medio francés CNews.



“Es verdad. Es una de las cosas que más me gusta. Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al fútbol podré hacer torneos, viajar para jugar en aquellos en los que siempre he querido participar y nunca he podido por mi agenda. Cuando termine mi carrera futbolística, esa es una de las cosas que voy a hacer. Me veo haciéndolo porque llevo mucho tiempo jugando, he estado jugando casi todos los días y trato de aprender más y más. Saber disfrutar del juego en sí y divertirse que es lo más importante”, dijo el astro del París.





Y es que no es para más, Neymar lleva mucho tiempo enamorado del juego de las cartas, desde el Mundial de Brasil 2014 para ser precisos, y la razón es la siguiente.



“Empecé a jugar al póker en el Mundial en 2014, pues durante la competición jugaban muchos futbolistas y acabé aprendiendo a jugar con ellos. Miré desde fuera y luego me interesé por el juego, pensé que era genial la forma en que jugaban. Y me he enamorado del póker a lo largo de los años”, expuso el carioca.



Puede parecer extraño, pero Neymar encuentra similitudes al póker con el fútbol, deporte en que revela que es un jugador agresivo y arriesgado.





“Soy ofensivo como en el campo. Solía jugar de esta manera y luego recibí algunos consejos de algunos amigos. Me ayudó mucho en el desarrollo de mi juego y me enseñó muchas cosas. Y con el tiempo, aprendí más a ser un jugador agresivo”.



“Entre las similitudes entre el póker y el fútbol, creo que el enfoque es una de ellas. La forma en que lees a tu oponente y el juego también es muy importante. En el póker tienes que leer el juego, leer a tus oponentes y saber el momento adecuado para atacar a tu oponente”, concluyó Ney.