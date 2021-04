¡Con sabor a final inglesa! Así se quedaron los cruces de las semifinales de Europa League

¡Habemus semifinales! La Europa League continuó con la acción este jueves con la vuelta de los cuartos de final donde no ocurrieron sorpresas, tal como sucedió en la Champions.

En la ida, los resultados pautaron la clasificación de los ahora semifinalistas, a excepción del Arsenal, quien con tres goles en 10 minutos, concretó un categórico triunfo por 4-0 ante Slavia Praga se metió entre los cuatro mejores tras empatar la ida 1-1.



Del otro lado, Manchester United (ganó la ida 0-2) selló su pase en Old Trafford con solvencia tras vencer 1-0 al Granada. El español Villareal no decepcionó y ganó 2-1 ante el Dinamo Zagreb para avanzar a la siguiente ronda con un 3-0 en global.



En la última llave, la Roma sufrió para clasificar tras el empate 1-1 con el Ajax (global 3-2) y se mantiene como el único conjunto que ha dado la cara por Italia en esta temporada europea.





Con equipos ingleses, un español y otro italiano, las semifinales de Europa League prometen emoción donde podríamos ver como de nueva cuenta dos conjuntos de la Premier League se clasifican a la final, tal como sucedio en 2019 con el Chelsea y el mismo Arsenal, quien cayó 4-1.



Así se disputará el Final Four de la Europa League:



-Manchester United vs Roma



-Villareal vs Arsenal



Los juegos se disputarán los días jueves 29 de abril y 6 de mayo a la 1 de la tarde hora de Honduras.