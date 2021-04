Florentino Pérez confiesa por qué crearon la Superliga europea: ''Aquí nadie ha montado nada...''

Florentino Pérez será la cabeza la Superliga europea. El presidente del Real Madrid estuvo como invitado en 'El Chiringuito' para señalar cuáles son los motivos para realizar este campeonato y asegura que todo lo hacen por el bien del fútbol mundial.

¿Quién ha tenido la idea de la Superliga?

''Aquí nadie ha montado nada, los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol, hemos perdido 5.000 millones de euros. Nosotros el año pasado teníamos un presupuesto de 800 millones y terminamos en 700 y este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600, en dos temporadas 400 millones menos, sólo el Real Madrid. Estamos pasando una situación muy mala".

La solución

''Cuando no tienes ingresos más que los de la televisión dices que la solución es hacer partidos con más atractivo que puedan ver los fans de todo el mundo con todos los grandes clubes y llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer una Champions hacemos una Superliga seríamos capaces de paliar lo que hemos perdido''.

Los jóvenes han perdido el interés en el fútbol

''El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades. Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos. El fútbol iba perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos disminuyendo y algo había que hacer. Estamos todos arruinados, el fútbol es global y estos 12 equipos y alguno más tenemos fans en todo el mundo. La televisión tiene que cambiar para que podamos adaptarnos. Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol, ¿por qué? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas para distraerse''.

Lo atractivo del campeonato

''Siempre que hay un cambio, siempre hay gente que se opone, le pasó a Bernabéu y cambió la historia del fútbol. ¿Qué tiene de atractivo? Que juguemos entre los grandes, la competitividad, se generan más recursos. ¿Los ricos? Yo no soy dueño del Real Madrid, somos un club de fútbol y hacemos esto para salvar el fútbol en un momento crítico''.

Partidos de escasa calidad

''Hay partidos de escasa calidad. Un Barcelona-Manchester es más entretenido que un Manchester contra un equipo más modesto de Champions. Tenemos fans en el mundo entero. Eso es lo que da dinero, no dan dinero otras competiciones. Y ese dinero es para todos, esto es una pirámide. Si los de arriba tenemos dinero... pero si no se genera el dinero, no existe''.

Perdida de los clubes por la pandemia

''Entre todos hemos perdido 5.000 millones. El Madrid, en sólo dos temporadas, 400 millones''.

Respuesta a las amenazas de la UEFA

''Los jugadores pueden estar tranquilos porque eso (las amenazas) no va a pasar. Pero los que manejan los monopolios, la UEFA, tiene que ser transparente. La UEFA no tiene una buena imagen, no quiero mencionar cosas que han pasado en la UEFA, pero tiene que ser dialogante y no amenazante''.

El nuevo formato de la UEFA para el 2024

''Ellos han presentado un formato que nadie lo entiende y dicen que van a empezar en 2024, y en 2024 estamos muertos. Hay clubes que han perdido cientos de millones. Tenemos que dialogar, hemos ofrecido un formato que creemos que salvará al fútbol. Al Real Madrid no lo van a echar de la Champions (esta temporada), ni al City ni a ninguno, estoy seguro''.

Las críticas de Tebas (presidente de LaLiga) por la Superliga

''Yo nunca he ido a un bar porque soy abstemio. El estilo dice mucho, estamos hablando de una cosa muy seria. Este conjunto representa a 2.000 millones de aficionados, hay que tener respeto a las personas. Lo que hay que hacer es ordenar el fútbol, no queremos enfrentarnos con nadie. Pero hay gente que se cree que estas instituciones son suyas. No son suyas''.

Cuándo empezará la Superliga

''Intentaremos empezar lo antes posible. Nosotros vamos a hablar con la UEFA y con la FIFA, no sé por qué se tienen que enfadar. La UEFA trabajaba en otro formato que, lo primero, yo no lo he entendido y luego no produce los ingresos necesarios para salvar al fútbol. Cuando digo salvar al fútbol es salvar a todos. Nosotros lo que queremos, que lo hemos heredado de Bernábéu, es salvar el fútbol para que los próximos 20 años por lo menos pueda vivir con tranquilidad. La situación es muy dramática''.

¿Es una liga para los ricos?

''No es una liga para los ricos, es una liga para salvar el fútbol. Si ustedes dicen que los ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres y lo explican así... Mañana saldrá Laporta y vamos a explicar esta competición que quiere salvar el fútbol y salvar a los equipos más modestos, porque desaparecerá el fútbol".